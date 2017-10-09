Дочь богатого бизнесмена отказалась выходить за бедняка. И вот что он сделал!

Представительницы прекрасного пола часто мечтают найти такого мужчину, который смог бы удовлетворить все их потребности: эмоциональные, чувственные, финансовые. Особенно последние. Именно поэтому, характер и глубину личности мужчины часто ошибочно ассоциируют с его статусом.

Сейчас в интернете ходит история, которая доказывает, что никто не знает, где найдет, где потеряет. Дочь богатого папы отвергла ухаживания мужчины, который не зарабатывал достаточно денег, для обеспечения привычного для нее уровня жизни.

Долго продолжались встречи этих молодых людей. Он был по уши влюблен, но не решался сделать предложение, а когда собрался с духом, услышал фатальные для себя слова: «Послушай, ты в месяц зарабатываешь столько, сколько я трачу за день. Не тешь себя несбыточными надеждами. Я не стану и не смогу жить в бедности. Найди лучше девушку по своему уровню, а обо мне забудь».

Насмешливый тон избранницы вызвал в парне жгучее чувство унижения.

Никто не планировал что-то доказывать, но через десять лет произошла их случайная встреча в торговом центре. Первой заговорила она: «Привет! Как дела у тебя? Я просто счастлива, что осталась верной себе. Сейчас у меня умный и богатый муж, который способен заработать до $16 000 в месяц. Живу в свое удовольствие. Ты, наверное, не можешь себе этого представить?»

Мужчина смутился, даже загрустил, но не дал волю словам.

Тут к женщине подошел ее муж, но первым делом обратился не к ней, а к ее собеседнику: «Здравствуйте, сэр! Вижу, вы уже познакомились с моей женой!»

«Здравствуйте, мистер...» — запнулся тот.

«Мистер Картер, сэр! Ничего страшного, что забыли, — стушевался супруг.

Затем муж обратился к жене: «Милая, хочу еще раз познакомить тебя с моим боссом».

Новость стала неожиданным поворотом событий. Женщина была поражена. Она не могла вымолвить и слова.

А ее бывший улыбнулся и сказал: «Должен идти, есть важные дела. Прекрасно, что встретил вас сегодня! Хорошего дня!»

Когда первоначальный шок прошел, супруга-красавица поинтересовалась у мужа: «Это действительно был твой грозный босс?»

«Да, милая. Он заработал больше 100 млн долларов, и богатство его ничуть не изменило. Он был и остался достаточно скромным человеком без особых запросов. Тем не менее, говорят, его жизнь печальна. В прошлом он очень любил одну женщину, но она его бросила, потому что он тогда был сравнительно бедным.

Босс отдался работе с головой, много и тяжело трудился и в итоге добился успеха. Всё потому, что он очень целеустремленный. Теперь он мультимиллионер. Но от своего тогдашнего горя он оправиться так и не смог. И до сих пор не женат».

Подождав немного, он прибавил: «Что бы сейчас почувствовала та женщина, если бы узнала, что отказалась от такого человека?»

Но ответ, конечно же, не получил.

Мораль проста: в жизни может случиться что угодно, и к тому же она коротка. Кошелек — не отражение человека и не показатель. Поэтому не следует быть слишком высокомерными или горделивыми.

Похоже на очередную сказку. А с другой стороны, на историю из песни Тимати и Егора Крида «Где ты, где я». Они писали ее, вдохновляясь типичными примерами из жизни.

Что бы ты сделал, оказавшись на месте главных героев истории? Пиши в комментариях и делись статьей с друзьями.