Умилительное видео: дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в Мальвину и Буратино

Максим Галкин в очередной раз обрадовал многочисленных фолловеров своего блога роликом с детьми. Юморист выложил в Сеть видео, в котором его сын и дочь переоделись в сказочных персонажей и очень талантливо вжились в свои новые роли.
9 октября 2017 г., 15:15
Увидев актерскую игру 4-летних Гарри и Лизы, фанаты пришли к выводу, что малыши в будущем точно должны пойти по родительским стопам.
Часто в Instagram Максима Галкина можно увидеть фото и видео из семейного архива. Именно поэтому с каждым днем число подписчиков телеведущего становится все больше и больше — ведь всем интересно наблюдать за реальной жизнью знаменитой пары и их очаровательных детей, передает Woman.
Шоумен поделился с интернет-пользователями очередным эксклюзивным видео. Счастливый отец заснял сына и дочь во время домашнего представления: нарядившись в Буратино и Мальвину, Гарри и Лиза разыграли забавную сценку.