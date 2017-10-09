Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Умилительное видео: дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в Мальвину и Буратино

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Алла Пугачева и Максим Галкин | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Максим Галкин в очередной раз обрадовал многочисленных фолловеров своего блога роликом с детьми. Юморист выложил в Сеть видео, в котором его сын и дочь переоделись в сказочных персонажей и очень талантливо вжились в свои новые роли.

Увидев актерскую игру 4-летних Гарри и Лизы, фанаты пришли к выводу, что малыши в будущем точно должны пойти по родительским стопам.

Часто в Instagram Максима Галкина можно увидеть фото и видео из семейного архива. Именно поэтому с каждым днем число подписчиков телеведущего становится все больше и больше — ведь всем интересно наблюдать за реальной жизнью знаменитой пары и их очаровательных детей, передает Woman.

Шоумен поделился с интернет-пользователями очередным эксклюзивным видео. Счастливый отец заснял сына и дочь во время домашнего представления: нарядившись в Буратино и Мальвину, Гарри и Лиза разыграли забавную сценку.

Наверх