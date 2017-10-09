Певица Анне Вески стала жертвой домашнего насилия: «он распускал руки!»

В передаче Vikerraadio Анне Вески рассказала о своем предыдущем браке с Яаком Вески. Союз, который со стороны казался безоблачным, на самом деле был полон боли и страданий.

Еще будучи студенткой Анне Вески вышла замуж за своего одноклассника Яака Вески, фамилию которого и прославила певица. Брак Анне и Яака продлился четыре года, с 1977 по 1981 годы. По словам певицы, Яак был творческой личностью – писал красивые песни и стихи, но в то же время, иной раз его поступки просто не поддавались объяснению. Впрочем, как у многих творческих людей, были у мужа Анне Вески и проблемы с алкоголем: «Он совсем не был образцовым мужем, и все же главная причина, по которой мы расстались – алкоголь. Он не знал границ и даже распускал руки», – рассказала Анне, что в своем первом браке ей пришлось столкнуться с насилием в семье. И хотя брак длился недолго, в нем родилась дочь Керли, передает Menu.

Керли Вески/ Õhtuleht

В интервью Анне Вески рассказала, что после разрыва забрала дочку себе, и с ее воспитанием ей помогали родители, перед которыми певица считает, что до сих пор находится в неоплатном долгу. Хотя мать и привозила Керли с гастролей редкие сладости и красивую одежду, она не могла уделять ребенку столько эмоциональной близости, сколько хотелось бы. Сейчас Керли уже взрослая барышня и работает дипломатом. Она подарила Анне Вески двух внуков – Доминика и Фредерика.

Стоит отметить, что за все тяготы первого брака Анне Вески воздалось сполна! Ее второй брак с музыкальным режиссером Бенно Бельчиковым длится уже 36 лет.