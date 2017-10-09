Актер Жан Рошфор скончался во Франции

Во Франции скончался актер Жан Рауль Робер Рошфор. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает издание Le Point.

Артисту было 87 лет. Рошфор родился Париже в 1930 году, выступал в столичных театрах. Артист сыграл в таких картинах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Возвращение высокого блондина», «Человек с поезда», «Великолепная Анжелика», «Анжелика, маркиза ангелов», «Наследник» и «Фанфан-тюльпан».

Актер также снялся в комедийных лентах «Астерикс и Обеликс в Британии», «Мистер Бин на отдыхе», «Миллион лет до нашей эры» и мини-сериале «Граф Монте-Кристо». Рошфор получил четыре премии «Сезар».

В августе умерла французская актриса Мирей Дарк, снявшаяся вместе с Рошфором в «Высоком блондине в черном ботинке» и «Возвращении высокого блондина» Ива Робера. В июле скончалась писательница Анн Голон, написавшая книги «Великолепная Анжелика» и «Анжелика, маркиза ангелов».