У Сирет Котка и Мартина Репинского родился сын, которому дали интересное имя (ФОТО)
Поздравляем!
9 октября 2017 г., 13:07
Сегодня в первой половине дня у центристов Сирет Котка-Репинский и Мартина Репинского родился сын. Счастливый отец поделился радостной вестью в социальных сетях.
«Мы счастливы и чувствуем себя хорошо. Сирет, Мартин и Морган (3756 г, 51 см)», – написал в эти минуты Мартин Репинский в своем Facebook и опубликовал фотографию из роддома. Друзья и коллеги принялись поздравлять молодую семью с этим прекрасным событием.
Появивишийся на свет малыш стал первенцем Сирет Котка. От прошлых отношений у Мартина Репинского есть десятилетний сын.