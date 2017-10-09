​У Сирет Котка и Мартина Репинского родился сын, которому дали интересное имя (ФОТО)

«Мы счастливы и чувствуем себя хорошо. Сирет, Мартин и Морган (3756 г, 51 см)», – написал в эти минуты Мартин Репинский в своем Facebook и опубликовал фотографию из роддома. Друзья и коллеги принялись поздравлять молодую семью с этим прекрасным событием.

Появивишийся на свет малыш стал первенцем Сирет Котка. От прошлых отношений у Мартина Репинского есть десятилетний сын.