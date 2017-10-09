Красота: известная российская актриса Горбачева не может налюбоваться этим зданием в Таллинне (фото)

Первый ролик появился на страничке актрисы в Instagram, где она, сидя в кафе Comeet, снимала прохожих и театр "Эстония", где сегодня и завтра пройдет ее выступление в комедии "Сон в летнюю ночь" режиссера Ивана Поповски по пьесе Уильяма Шекспира.

Кстати, на сегодня почти все билеты распроданы. В зале осталось менее 15 свободных мест.

Вот полный список артистов: Карэн Бадалов, Галина Тюнина, Олег Нирян, Амбарцум Кабанян, Серафима Огарева, Ирина Горбачева, Александр Мичков, Юрий Буторин, Никита Тюнин, Андрей Казаков, Рустэм Юскаев, Кирилл Пирогов, Степан Пьянков.

Смотрите фотографии актрисы!

/ Instagram Ирины Горбачевой