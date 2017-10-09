Мерзавцев надо знать в лицо: самые сволочные знаки Зодиака

Наверняка ты не веришь в гороскопы, но все же время от времени втихаря читаешь звездные предсказания от астрологов-дилетантов на последней странице местной газеты. Ну что же, отбрось эту чушь! Пришло время взглянуть на привычные знаки Зодиака совершенно с другой стороны, пишет Cluber.

Вот все 12 сволочных знаков Зодиака. Узнай мерзавцев в лицо!

Овен

Нервная и импульсивная сволочь. Пожалуй, этим все сказано. Сразу после содеянного либо просит прощения — шумно, с посыпанием головы пеплом и прочими театральными эффектами (чтобы назавтра опять приняться за старое), либо не просит — видишь ли, гордость не позволяет.

Отмазки: «Прости, нашло что-то», «Бес попутал».

Телец

Расчетливая сволочь. Такого можно даже и не спрашивать: «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» Поверь, еще как соображает. Он непременно еще заранее рассчитал, куда ударить, чтобы было побольнее.

Отмазки: «Ты это сам заслужил».

Близнецы

Легкомысленная сволочь. Зачастую просто не понимает, что ведет себя как последняя сволочь (полторы извилины к анализу своих действий как-то не располагают). О сделанной пакости забывает через пять минут.

Отмазки: «Ты что, обиделся? Почему?»

Рак

Вся-из-себя-разнесчастная сволочь. Это ты — сволочь, а он — невинная жертва обстоятельств. И так будет всегда, даже если гадостей на его счету в десять раз больше, чем на твоем. Более того, он позаботится, чтобы весь мир узнал о том, как ты с ним, бедненьким, скверно обошелся.

Отмазки: «Ты сам меня вынудил!»

Лев

Самовлюбленная сволочь. Он мудр и велик, он — царь, прочие — мусор под ногами. Из этого положения вытекают все его паскудства.

Отмазки: «Мне так захотелось».

Дева

Злопамятная сволочь. Где-то когда-то ты перешел ей дорогу (или просто неудачно высказался на ее счет) – получай по заслугам! Все эти годы она просто ждала удобного случая, чтобы излить всю ту грязь, которая накопилась у нее внутри.

Отмазки: либо не при делах — «Я?! Да как ты мог подумать!» либо торжествующее «А вот помнишь…»

Весы

Трусливая сволочь. Весы по праву удостоились первого места в рейтинге сволочей. Подлое, безнравственное существо. Здесь солгал, тут оклеветал, там предал — образ жизни такой. И все из-за трусости.

Отмазки: никаких. Нашакалил и спрятался.

Скорпион

Принципиальная сволочь. Принципы могут быть любыми, не в них суть. С точки зрения его суперсложного мировоззрения ты нарушил какой-то запрет и должен быть наказан. Себя он считает орудием Справедливости (с большой буквы, да).

Отмазки: никаких. И высокомерно вздернутый подбородок.

Стрелец

Скандальная сволочь. Хам трамвайный, баба базарная… Получает удовольствие от конфликтов как таковых.

Отмазки: бессмысленный текст, обильно сдобренный матом, на повышенных тонах.

Козерог

Упрямая и ограниченная сволочь. Безразличие Тельца + эгоизм Льва + его личная неповторимая тупость. Еще жадность в качестве приправы.

Отмазки: «Так вышло».

Водолей

Циничная сволочь. Почетное второе место после Весов. Сделает гадость только для того, чтобы посмеяться над твоими страданиями. У него врожденный порок сердца — то бишь его (сердца) отсутствие.

Отмазки: «Ха-ха».

Рыбы

Равнодушная сволочь. Услышав крик «Помогите!», захлопывает форточку и поплотнее кутается в одеяло. Не жди от него, что он придет к тебе в больницу, где ты доживаешь последние дни на уколах.

Отмазки: «Каждый сам за себя, извини».