О чем сегодня предостерегают астрологи: гороскоп на 9 октября

События дня требуют холодной расчетливости и спокойствия; глупо полагаться на удачу или ожидать помощи от сильных мира сего – нужно действовать, отдавая себе отчет в своих поступках. Принятые решения скажутся на дальнейшем развитии как профессиональных, так и личных отношений, поэтому проявлять легкомыслие не стоит, передает Dvorec.
Овен
День довольно заурядный, но вам удастся реализовать многие свои планы и добиться неплохих результатов. Звезды советуют не браться за трудные дела самостоятельно – ищите надежных союзников, старайтесь наладить доверительные отношения с теми, кто готов прийти вам на помощь. Вероятно значительное увеличение доходов, некоторые Овны получат заманчивые предложения о сотрудничестве.
Вероятны недомогания, бессонница, головные боли. Вы поступите правильно, если не будете слишком переутомляться, воздержитесь от вечеринок, затягивающихся допоздна, тяжелой физической работы. Порадуют члены семьи, представители старшего поколения выкажут желание позаботиться о вас, решить некоторые ваши проблемы.
Телец
День очень удачный и благоприятный, однако следует помнить о том, что перетруждаться вам сегодня звезды не рекомендуют. Серьезные нагрузки, как физические, там и умственные, могут стать причиной ухудшения самочувствия. Рабочие проблемы решатся сравнительно легко, если вы поделись своими сомнениями с руководством, обсудите разные способы достижения цели.
Обдуманные действия, предпринятые вместе с давними партнерами, принесут достойные плоды.
Очень удачным будет день для влюбленных Тельцов. Чувства становятся более сильными и глубокими, появляется желание поделиться со своей «половинкой» самым сокровенным.
Близнецы
Благоприятный день, характеризующийся практически универсальным влиянием позитивных тенденций. Выдающихся результатов смогут достичь спортсмены и все, кто занимается физическим трудом. Впрочем, и представителям творческих профессий жаловаться не придется – в середине дня их непременно посетит вдохновение. Поручения руководства выполняйте старательно и аккуратно: за это вас непременно вознаградят.
Переменам к лучшему в личной жизни способствует ваша способность принимать во внимание интересы и желания окружающих, прислушиваться к их мнению, а не только настаивать на своем. Приятные сюрпризы ожидают Близнецов зрелого возраста.
Рак
День весьма непростой, но Раки смогут свести на нет влияние негативных тенденций, если будут помнить о том, что даже из самой сложной ситуации при желании можно найти выход. Именно оптимизм, уверенность в своих силах и способность сохранять хорошее настроение в трудный момент притягивают к вам людей, чья помощь может быть поистине бесценной.
День подходит для контактов с сильными мира сего, а также общения с представителями старшего поколения; можно обращаться за помощью, просить о материальной поддержке. Удача улыбается тем, кто в пути, а Ракам, пережившим расставание с любимым человеком, небольшое путешествие поможет скорее залечить сердечные раны.
Лев
Отличный день для самостоятельной работы: с преодолением трудностей вы справляетесь легко, недоброжелателей оставляете далеко позади, к цели двигаетесь стремительно. Коллеги и подчиненные, правда, могут упрекать вас в излишней жесткости и резкости высказываний, но принимать подобные замечания слишком близко к сердцу не стоит.
Финансовая ситуация не слишком благоприятна, придется отказаться от некоторых запланированных расходов, в том числе и совместных развлечений с любимым человеком. Семейные отношения гармоничны, близкие готовы прийти вам на помощь, но едва ли будут вмешиваться в ваши дела по собственной инициативе.
Дева
Для многих Дев этот день будет связан с появлением новых возможностей в профессиональной сфере. Можно открыть в себе новые таланты, превратить давнее хобби в источник неплохого дохода. Подходит день для собеседований, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или вступления в новую должность.
Если в делах ситуация складывается хорошая, то в личной жизни – просто замечательная. Ваши чувства небезответны, поводов для радости будет немало. Звезды советуют проводить свободное время в обществе давних знакомых, не отправляться в одиночку в ночные клубы и подобные увеселительные заведения.
Весы
Коллеги и руководство могут напомнить вам о давних промахах в работе, что, несомненно, омрачит этот день. Еще одна «проблемная» сфера – ваше самочувствие: оно может ухудшиться, и в немалой степени это связано с тем, что вы не хотите отказываться от своих вредных привычек. В остальном же можно говорить о преобладании влияния позитивных тенденций.
День обещает приятное общение с друзьями, родственниками, старыми знакомыми. Романтические свидания вас тоже не разочаруют. В знакомствах звезды советуют быть разборчивее; флирт в увеселительном заведении едва ли станет началом серьезных отношений.
Скорпион
Удача ожидает всех, кто умеет делиться с окружающими не только горестями, но и радостями. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями этого дня, вам понадобятся действительно хорошие отношения с друзьями и деловыми партнерами: если они привыкли видеть в вас позитивного человека, ваши шансы одержать важную победу стремительно возрастают.
Советы родственников окажутся не слишком приятными, однако прежде, чем начинать спор, постарайтесь все же серьезно обдумать их. Любимые человек доверяет вам во всем, поэтому к принятию решений, касающихся вас обоих, нужно подходить ответственно.
Стрелец
День весьма многообещающий и интересный. Единственное, что требуется от Стрельцов – не браться за решение слишком сложных задач, не заниматься непосильным трудом; тех, кто не способен правильно оценить свои силы, звезды сегодня не жалуют. Очень удачен день для заключения сделок, подписания любых договоров, касающихся денег.
Романтическое свидание подарит массу приятных эмоций. Вообще, с точки зрения личной жизни день очень и очень хорош. Единственная проблема состоит в вашей самонадеянности, порой толкающей вас на необдуманные поступки. Постарайтесь прислушиваться к доводам здравого смысла и рассуждать логически.
Козерог
Профессиональные трудности могут оказаться неожиданно серьезными, но ваши шансы решить все проблемы именно сегодня достаточно высоки. День подходит для сотрудничества в любых сферах, но наибольшие успехи ожидают тех, кто участвует в партнерских программах в области высоких технологий, связи, путешествий. Возможно получение небольшой прибыли от ранее заключенной сделки.
В личных отношениях происходят перемены к лучшему, влюбленных Козерогов ожидают настоящие подарки судьбы. Тем, кто находится в поисках своей «половинки», звезды советуют отправиться в путешествие – вдали от дома возможны весьма многообещающие знакомства.
Водолей
Водолеи смогут добиться блестящих результатов в профессиональной сфере, если, столкнувшись с трудностями любого рода, обратятся за помощью к давним союзником. Этот день идеально подходит для восстановления старых связей, возобновления знакомства с людьми, которые однажды уже поддержали вас в трудную минуту. Улучшение финансового положения связано с возвращением старых долгов.
В личной жизни ситуация стабильна, на перемены, которых вы давно ждете, рассчитывать не приходится. Водолеи, чувствующие, что терпение их небезгранично, задумаются о решительных действиях. Однако нужно иметь в виду, что необдуманные поступки могут иметь непредсказуемые последствия.
Рыбы
Вы легко добьетесь результатов, которым можно только позавидовать, если будете действовать самостоятельно, не ожидая помощи и подсказки со стороны. Любители выполнять чужие рекомендации и распоряжения рискуют остаться в проигрыше, так и не получив столь необходимого им напутствия. День подходит для крупных инвестиций и приобретения дорогих вещей.
Перед желающими поразвлечься откроется масса возможностей. Сегодня вы настроены на позитивный лад, а потому ваши шансы приятно провести время стремительно возрастают. В компании старых друзей вы будете заводилой, а вот в обществе людей малознакомых предпочтете остаться в тени.