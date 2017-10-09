Видео: этот прибалтийский певец-романтик поразил Россию своим талантом на новой «Фабрике звезд»
9 октября 2017 г., 11:22
Латвийский певец Интарс Бусулис в субботу выступил на концерте-открытии "Новой Фабрики Звёзд" с участием самых топовых артистов России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам любимец публики Интарс Бусулис. Песня "Веди меня" в исполнении Интарса Бусулиса и Дани Данилевского, одного из участников "Фабрики", прозвучала на 5-ом отчетном концерте музыкального проекта.
Продюсер Проекта - Виктор Дробыш представляет 16 юных талантов, которые были отобраны из 15 000 претендентов. Именно им в течение ближайших 4 месяцев предстоит пройти интенсивное обучение азам шоу-бизнеса, завоевать любовь зрителей и стать новыми звёздами.
Песня "Веди меня" в исполнении Интарса Бусулиса и Дани Данилевского