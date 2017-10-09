Видео: этот прибалтийский певец-романтик поразил Россию своим талантом на новой «Фабрике звезд»

Продюсер Проекта - Виктор Дробыш представляет 16 юных талантов, которые были отобраны из 15 000 претендентов. Именно им в течение ближайших 4 месяцев предстоит пройти интенсивное обучение азам шоу-бизнеса, завоевать любовь зрителей и стать новыми звёздами.

Песня "Веди меня" в исполнении Интарса Бусулиса и Дани Данилевского