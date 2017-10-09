Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Видео: этот прибалтийский певец-романтик поразил Россию своим талантом на новой «Фабрике звезд»

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Скриншот видео youtube.com

Латвийский певец Интарс Бусулис в субботу выступил на концерте-открытии "Новой Фабрики Звёзд" с участием самых топовых артистов России. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам любимец публики Интарс Бусулис. Песня "Веди меня" в исполнении Интарса Бусулиса и Дани Данилевского, одного из участников "Фабрики", прозвучала на 5-ом отчетном концерте музыкального проекта.

Продюсер Проекта - Виктор Дробыш представляет 16 юных талантов, которые были отобраны из 15 000 претендентов. Именно им в течение ближайших 4 месяцев предстоит пройти интенсивное обучение азам шоу-бизнеса, завоевать любовь зрителей и стать новыми звёздами.

Песня "Веди меня" в исполнении Интарса Бусулиса и Дани Данилевского

Наверх