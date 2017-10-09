Врагу не пожелаешь: мать, родившую тройняшек, настигли трагедии одна за другой

Полиция только выясняет причину смерти детей, но есть вероятность, что это был синдром внезапной младенческой смерти.

29-летняя мать-одиночка Сара Оуэн истерично кричала "мои дети, мои дети", когда врачи скорой помощи приехали на вызов. Субботним утром женщина вошла в спальню, чтобы проверить 5-месячных малышей, но двое из них уже не дышали. Парамедики отвезли троих детей в больницу в Южном Уэльсе, однако спасти удалось только одного, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

В настоящее время проводится патологоанатомические исследование, чтобы выявить причину смерти детей. Врачи не исключают, что это мог быть синдром внезапной младенческой смерти. Тройняшки родились преждевременно в апреле, и все трое были переведены в отделение интенсивной терапии, но в мае их уже отпустили домой.

"Сегодня мне было труднее всего попрощаться с моими самыми красивыми внуками Ноа и Чарли. Спокойной ночи, мои дорогие. Спите крепко, пока мы не встретимся вновь. Люблю вас больше всего на свете..." - писали об этом в конце сентября.

Сначала полиция выдвинула версию, что это могло быть отравление угарным газом от обогревателя в комнате. Но врачи отвергли эту причину.

Как рассказывают соседи, Сара была отличной матерью, которая воспитывала троих детей одна. В этом ей помогали родители, поэтому дети были под постоянным присмотром. Когда соседи услышали крики, то побежали сразу на помощь, но Сара лишь ответила: "Оставьте в покое моих детей". По приезде скорой помощи она не отпускала единственного оставшегося в живых ребёнка и продолжала плакать.

Спустя неделю после смерти двух детей женщину настигла новая трагедия. Ее брата, который помогал собирать деньги на похороны малышей, нашли мертвым. Как сообщают СМИ, мужчина так и не успел похоронить детей, а сам умер от инфаркта. У Стива осталось пять детей.