О боже, какая она сексуальная! Эстонская Нюша свела с ума своей аппетитной фигурой (ФОТО)
9 октября 2017 г., 09:29
Кажется, в Эстонии появилась своя певица Нюша! На дне рождения местной фирмы по выпуску CD Universal Music выступила молодая, талантливая и красивая Геттер Яани.
Здесь невооруженным взглядом видно, что эстонская артистка практически полностью копирует образ российской исполнительницы. Несмотря на это, фигура у Геттер шикарная. Внушительная грудь и кубики пресса — это явно то, что заставит мужчин чаще посещать ее концерты.
Геттер начала сотрудничество с этой фирмой только минувшим летом.
Геттер Яани сейчас 24 года. Она за это время очень полюбилась жителям Эстонии. Жаль, на русском девушка пока что не поет.
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