О боже, какая она сексуальная! Эстонская Нюша свела с ума своей аппетитной фигурой (ФОТО)

Здесь невооруженным взглядом видно, что эстонская артистка практически полностью копирует образ российской исполнительницы. Несмотря на это, фигура у Геттер шикарная. Внушительная грудь и кубики пресса — это явно то, что заставит мужчин чаще посещать ее концерты.

Геттер начала сотрудничество с этой фирмой только минувшим летом.

Геттер Яани сейчас 24 года. Она за это время очень полюбилась жителям Эстонии. Жаль, на русском девушка пока что не поет.

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