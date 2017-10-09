Галерея: эти снимки мужественного Владимира Путина свели с ума весь мир

Газета The Daily Telegraph опубликовала подборку из 25 фотографий российского лидера, на которых он выглядит очень мужественно и запечатлен в неформальной обстановке.
Одна из наиболее популярных и многотиражных газет Великобритании The Daily Telegraph в день юбилея президента России Владимира Путина опубликовала подборку из 25 фотографий российского лидера, на которых он выглядит очень мужественно и запечатлен в неформальной обстановке — на отдыхе, во время занятия спортом, а также в необычных ситуациях, пишет Ridus.ru.
Прежде всего, внимание британских журналистов привлекли снимки с поездки Владимира Путина в Тыву.
1−3 августа 2017 года по пути в Благовещенск президент России сделал остановку в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам. А еще — позировал с голым торсом, чего не позволяет себе больше ни один глава государства в мире. За это в Daily Telegraph Путина назвали «мачо».
Не было обойдено вниманием и участие президента в экологическом проекте «Полет надежды».
Прибыв на орнитологическую станцию Кушеват, Путин сел за штурвал мотодельтаплана с целью показать выращенным в питомнике белым журавлям — стерхам маршрут перелета на зимовку.
В 2015 году Владимир Путин поразил иностранцев тем, что погрузился на глубину 82 метра на борту специального аппарата в одной из экспедиций Русского географического общества по обследованию античных кораблей, затонувших в Черном море.
Особо в Британии отметили любовь президента к диким животным. За прошедшие годы у него накопился целый альбом с одними только тиграми, но «самой знаменитой» журналисты назвали его снимок с временно усыпленной тигрицей, сделанный в августе 2008 года.
Особую категорию снимков составляют фотографии Путина верхом на лошади — в подборку попали сразу несколько из них.
Вот некоторые фотографии:
Владимир Путин / ФОТО: Alexei Nikolsky/TASS
Владимир Путин / ФОТО: SPUTNIK/REUTERS/Scanpix
Владимир Путин / ФОТО: Scanpix
ФОТО: Scanpix
Полную галерею снимков смотрите на сайте газеты The Daily Telegraph!