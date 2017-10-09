Галерея: эти снимки мужественного Владимира Путина свели с ума весь мир

Одна из наиболее популярных и многотиражных газет Великобритании The Daily Telegraph в день юбилея президента России Владимира Путина опубликовала подборку из 25 фотографий российского лидера, на которых он выглядит очень мужественно и запечатлен в неформальной обстановке — на отдыхе, во время занятия спортом, а также в необычных ситуациях, пишет Ridus.ru.

Прежде всего, внимание британских журналистов привлекли снимки с поездки Владимира Путина в Тыву.

1−3 августа 2017 года по пути в Благовещенск президент России сделал остановку в Южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам. А еще — позировал с голым торсом, чего не позволяет себе больше ни один глава государства в мире. За это в Daily Telegraph Путина назвали «мачо».