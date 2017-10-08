Сергей Лазарев о погибшем брате: «Я рад, что Паша видел Никитку»

Большая часть передачи была посвящена личной жизни вокалиста и его отцовству, о котором поклонники узнали в декабре прошлого года. Правда, не обошлось и без разговора о потерях, которые довелось пережить Сергею Лазареву. Певец дал понять, что он до сих пор оплакивает своего старшего брата Павла, которого не стало в марте 2015 года. 37-летний мужчина скончался в результате травмы, полученной во время аварии.

Скриншот с видео

Незадолго до ухода Павел Лазарев стал дядей. На свет появился его племянник Никита, сын Сергея. Вокалист признается – несмотря на невыносимую боль потери, он счастлив оттого, что его брат успел познакомиться с малышом.

«Это был очень непростой год, когда мы потеряли Пашу. Это был, конечно, удар для всех нас. Спустя два года, день в день с Пашей, умирает папа. По факту, мы остались с мамой вдвоем. С Пашей мы были близки в детстве, потом жизнь нас развела, а года за два до смерти мы вновь очень сблизились, я ему помог с работой. Были в его биографии черные полосы, Паша сумел выправить все. И мы были этому очень рады. Но кто-то сверху посчитал, что его жизнь должна закончиться так рано…»

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on Jun 1, 2017 at 2:47am PDT

«Я рад, что Паша видел Никитку. Паша был на крестинах… Есть некая связь между моим братом и сыном», - говорит Сергей Лазарев.

Певец согласен с тем, что часть его любви к брату он переносит на наследника Никиту.

Сергей Лазарев считает себя сумасшедшим отцом. «Я отдам все, чтобы сын рос радостным и счастливым ребенком, - продолжает звезда. – Стараюсь его оберегать. Если, не дай бог, заболевает, у меня начинается паника. Когда ребенок родился, у меня было желание кричать об этом на весь мир. Но я сдержался! Все обрело смысл. Я понимаю, для чего я живу и работаю».