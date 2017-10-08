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Фото: Заворотнюк заинтриговала фанатов свежим снимком

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Анастасия Заворотнюк. | ФОТО: Instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк на своей странице в Instagram поделилась фотографией с тренером по фигурном катанию Татьяной Тарасовой. О том, зачем они встречались, она предпочла сохранить интригу.

"Женщина-легенда, неповторимая и непревзойденная Татьяна Анатольевна Тарасова! И я в коньках, со всем своим трепетом к любимому виду спорта. А вот по какому поводу мы сегодня встретились, расскажу позже (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Анастасия Заворотнюк.

Подписчиков актрисы это сообщение тут же заинтриговало, пишет Дни.ру. Они вспомнили, что дамы уже работали вместе – на программе "Ледниковый период" и предположили, что речь может идти о новом сезоне шоу или же о новом проекте, связанном с фигурным катанием. "Новый сезон Ледникового периода?", "неужели новый сезон! так его ждем!", "Заинтриговали!",  "Эх, заинтриговали, красавица! Будем ждать от Вас интересностей!", – делились своими впечатлениями читатели.

Самые внимательные комментаторы заметили, что на снимке Анастасия Заворотнюк обута в коньки. Впрочем, до предположений, что актриса решила круто сменить род деятельности и внезапно начать карьеру фигуристки, не дошло.

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