Вы это видели? Пожалуй, самое нелепое платье 2017 года

Женщина, известная своим своеобразным взглядом на моду, в очередной раз нарушила все правила дресс-кода и надела, пожалуй, самый абсурдный наряд, который мы только видели.

SCANPIX/REUTERS

На открытие лондонского кинофестиваля приехали многие местные и мировые звезды, среди которых была и хозяйка вечера — Клэр Стюарт. Англичанка известна не только своими профессиональными заслугами, но и довольно своеобразным вкусом в одежде.

На красной дорожке Стюарт позировала в пестром платье архитектурного кроя с пышной юбкой, больше напоминающей торшер. Обувь, кстати, тоже не уступала в оригинальности.

SCANPIX/PA Images

Интересно, что другие гости фестиваля с иронией отнеслись к необычному наряду Клэр и даже в шутку попытались спрятаться за ним, позируя перед камерами фоторепортеров. К слову, этот look — далеко не самый смелый у Стюарт.