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Что делать, если застрял в аэропорту на ночь? Рецепт этой девушки стал вирусным!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

К танцу присоединились сотрудники авиакомпаний, обслуживающий персонал и бариста.

Жительница США Машид Мазуджи опоздала на стыковочный рейс, поэтому девушке пришлось провести всю ночь в аэропорту в городе Шарлотт.

Вместо того чтобы злиться из-за опоздания, я просто сделала себя счастливее! И еще нашла несколько отличных друзей! Спасибо, что потанцевали со мной!

Но отчаиваться она не стала и провела время с максимальной пользой. Машид записала целый музыкальный клип, причём в нём приняли участие и сотрудники аэропорта вместе с бариста, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post. Для своего клипа девушка выбрала песню поп-исполнителя Лайонела Ричи под названием All Night Long ("Всю ночь напролёт"). Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров.

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