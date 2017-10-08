Что делать, если застрял в аэропорту на ночь? Рецепт этой девушки стал вирусным!
8 октября 2017 г., 12:50
К танцу присоединились сотрудники авиакомпаний, обслуживающий персонал и бариста.
Жительница США Машид Мазуджи опоздала на стыковочный рейс, поэтому девушке пришлось провести всю ночь в аэропорту в городе Шарлотт.
Но отчаиваться она не стала и провела время с максимальной пользой. Машид записала целый музыкальный клип, причём в нём приняли участие и сотрудники аэропорта вместе с бариста, сообщает Лайф со ссылкой на New York Post. Для своего клипа девушка выбрала песню поп-исполнителя Лайонела Ричи под названием All Night Long ("Всю ночь напролёт"). Видео набрало более 1,3 миллиона просмотров.