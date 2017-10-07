Рэппера Nelly задержали по подозрению в изнасиловании

По словам представителя правоохранительных органов, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что была изнасилована в автобусе Nelly на парковке магазина Walmart в Вашингтоне. В этом штате сегодня вечером у рэппера намечено выступление, сообщает портал Newsru.com.

Предполагаемая пострадавшая утверждает, что изнасилование произошло около 4 часов утра. Она подчеркнула, что ее насиловал непосредственно сам Nelly.

Музыкант был задержан спустя несколько часов, однако вскоре после этого его отпустили из полицейского участка.

Адвокат Nelly заявил, что проведенное защитой музыканта собственное расследование "ясно дает понять, что мотивами озвученных обвинений являются жадность и мстительность".

"Я абсолютно уверен, что после проведения полицией тщательной проверки, никаких обвинений в адрес моего подзащитного сделано не будет. Nelly намерен использовать все юридические возможности, чтобы возместить ущерб от этого очевидно ложного обвинения", - добавил собеседник TMZ.