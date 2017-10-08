Какая любовь ожидает знаки Зодиака в 2018 году?

Одно из самых преданных, честных и добродушных животных в гороскопе – это Собака. Именно она будет стоять у руля нового 2018 года. Собака относится к Земной стихии, значит, можно рассчитывать на интеллектуальное развитие и мирные события в жизни. Любовный гороскоп на 2018 год предсказывает укрепление личных отношений, традиций семьи и чуткость в общении с близкими людьми. Собака поможет помириться с теми, с кем вы были в ссоре в предыдущем году, пишет Клубер.

От Собаки следует ожидать не только миролюбия и снисходительности, но и упорства в достижении целей. Она без страха и упрека борется за счастье в личной и семейной жизни, проявляя верность.

Начиная с июля, будет прилив колоссальной энергии, которая поможет нейтрализовать конфликты и недоразумения в отношениях. В приоритете должны быть – нежность, забота и взаимопонимание. Если проявить свои искренние чувства, то в декабре Собака наградит вас по заслугам и не оставит в одиночестве.

Год Собаки идеально подходит для продолжения рода и рождения малыша. Даже, если вы находитесь в «гражданском» браке, это лишь укрепит отношения, выведя их на новый уровень. Ребенок родится в счастливой семье, если желание его завести будет исходить от обоих.

Собака является противницей разводов, поэтому в 2018 году ни в коем случае не решайтесь на такие радикальные меры в отношениях. Терпение, чуткость и взаимопонимание – вот, что позволит любящим сердцам укрепить отношения. Ну, а если вы оба настроены на расставание, то это можно сделать в следующем года, когда править будет Свинья. Умное и преданное животное станет покровителем 2018 года, которое обязательно поможет вам в любых сложных ситуациях. Не будьте безрассудными, а соблюдайте те традиции, которые устанавливались веками. Научитесь первыми идти на уступки и примирение, прощать и принимать любимого человека таким, какой он есть.

А теперь прогноз по знакам Зодиака:

Близнецы

Близнецы в год Собаки будут летать на крыльях любви, что подарит им массу эмоций и ярких впечатлений. Конечно же, не все романтические встречи перерастут в нечто большее и серьезное, но шанс повстречать «своего» человека все-таки есть. Гороскоп любви на 2018 год обещает Близнецам судьбоносное знакомство,но тут и самим нужно смотреть в оба. Возможно возобновление старых отношений, хотя вряд ли это приведет к хорошему результату.

Прогноз на 2018 год Близнецам семейным рекомендует самостоятельно решать проблемы, возникающие в отношениях с супругом. Не нужно рассказывать даже родственникам о том, что вас не устраивает или возмущает. Да и завистливых людей вокруг немало. Старайтесь в год Собаки миновать все сплетни, и самим не распускать слухи. Что касается романа на стороне, то Близнецам даже думать о нем не следует.

Рак

Конечно же, хозяйка 2018 года желтая Собака поможет вам устроить личную жизнь, но основная часть забот и хлопот по этому поводу ляжет на ваши плечи. Не отказывайтесь от новых встреч, общения с друзьями и вечеринок. Будьте максимально инициативными. Вот тогда Раку можно рассчитывать не только на судьбоносное знакомство, но и на марш Мендельсона в конце декабря.