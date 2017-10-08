Какая любовь ожидает знаки Зодиака в 2018 году?

Одно из самых преданных, честных и добродушных животных в гороскопе – это Собака. Именно она будет стоять у руля нового 2018 года.
Одно из самых преданных, честных и добродушных животных в гороскопе – это Собака. Именно она будет стоять у руля нового 2018 года. Собака относится к Земной стихии, значит, можно рассчитывать на интеллектуальное развитие и мирные события в жизни. Любовный гороскоп на 2018 год предсказывает укрепление личных отношений, традиций семьи и чуткость в общении с близкими людьми. Собака поможет помириться с теми, с кем вы были в ссоре в предыдущем году, пишет Клубер.
От Собаки следует ожидать не только миролюбия и снисходительности, но и упорства в достижении целей. Она без страха и упрека борется за счастье в личной и семейной жизни, проявляя верность.
Начиная с июля, будет прилив колоссальной энергии, которая поможет нейтрализовать конфликты и недоразумения в отношениях. В приоритете должны быть – нежность, забота и взаимопонимание. Если проявить свои искренние чувства, то в декабре Собака наградит вас по заслугам и не оставит в одиночестве.
Год Собаки идеально подходит для продолжения рода и рождения малыша. Даже, если вы находитесь в «гражданском» браке, это лишь укрепит отношения, выведя их на новый уровень. Ребенок родится в счастливой семье, если желание его завести будет исходить от обоих.
Собака является противницей разводов, поэтому в 2018 году ни в коем случае не решайтесь на такие радикальные меры в отношениях. Терпение, чуткость и взаимопонимание – вот, что позволит любящим сердцам укрепить отношения. Ну, а если вы оба настроены на расставание, то это можно сделать в следующем года, когда править будет Свинья. Умное и преданное животное станет покровителем 2018 года, которое обязательно поможет вам в любых сложных ситуациях. Не будьте безрассудными, а соблюдайте те традиции, которые устанавливались веками. Научитесь первыми идти на уступки и примирение, прощать и принимать любимого человека таким, какой он есть.
А теперь прогноз по знакам Зодиака:
Близнецы
Близнецы в год Собаки будут летать на крыльях любви, что подарит им массу эмоций и ярких впечатлений. Конечно же, не все романтические встречи перерастут в нечто большее и серьезное, но шанс повстречать «своего» человека все-таки есть. Гороскоп любви на 2018 год обещает Близнецам судьбоносное знакомство,но тут и самим нужно смотреть в оба. Возможно возобновление старых отношений, хотя вряд ли это приведет к хорошему результату.
Прогноз на 2018 год Близнецам семейным рекомендует самостоятельно решать проблемы, возникающие в отношениях с супругом. Не нужно рассказывать даже родственникам о том, что вас не устраивает или возмущает. Да и завистливых людей вокруг немало. Старайтесь в год Собаки миновать все сплетни, и самим не распускать слухи. Что касается романа на стороне, то Близнецам даже думать о нем не следует.
Рак
Конечно же, хозяйка 2018 года желтая Собака поможет вам устроить личную жизнь, но основная часть забот и хлопот по этому поводу ляжет на ваши плечи. Не отказывайтесь от новых встреч, общения с друзьями и вечеринок. Будьте максимально инициативными. Вот тогда Раку можно рассчитывать не только на судьбоносное знакомство, но и на марш Мендельсона в конце декабря.
Гороскоп любви на 2018 год Раку предсказывает перемену места жительства. За любимым человеком вы поедете, куда угодно лишь бы быть вместе. Главное, чтобы вы заранее все обдумали, чтобы потом не сожалеть о своем поступке. Ведь, такие жертвы должны быть оправданными.
Семейному Раку в год Собаки можно ждать приятных сюрпризов от судьбы. Вы отправитесь в долгожданное путешествие, прекрасно отдохнете и узнаете много интересного о другой стране. Гороскоп рекомендует Раку вдвоем с супругом открыть свое дело, что только улучшит ваши отношения.
Лев
Представить Льва без любви невозможно, но Собака рекомендует быть осторожнее.Или вы кого-то обманете, или вас предадут. Астропрогноз любви на 2018 год Льву советует меньше рисковать чувствами, иначе можно весь год прожить в волнениях или расставаниях. Если у вас уже есть любимый человек, то больше времени и внимания уделяйте ему.
Одинокий Лев может встретить «вторую половинку», если сам станет серьезнее относиться к личной жизни. Никакие флирты и сомнительные интимные связи, тогда год Собаки подарит вам встречу, которая станет судьбой. Лучше поберегите энергию и чувства для человека, который этого действительно заслуживает. Ведь, от обаяния и гордой стати Льва все вокруг сходят с ума.
Дева
В год Собаки у Девы будет всего понемногу – от настоящей любви до банального служебного романа. Чтобы добавить в личную жизнь романтики и чувственности, Деве нужно не закрывать себя в четырех стенах. Лучше чаще общаться с давними и новыми друзьями, посещать мероприятия. Чтобы очаровать того, кто нравится вам, нужно лишь проявить инициативу. Слушайте свое сердце, и никакой мнительности и размышлений, что вас не любят и не ценят.
Гороскоп любви на 2018 год Деве рекомендует пересмотреть взгляды на свой внешний образ. Давно ли, вы ходили в магазин и покупали что-нибудь стильное из одежды? Ну, а чтобы найти душевное равновесие, Деве не мешает заняться йогой и медитацией. Если приведете в норму внутреннее состояние, то и личная жизнь изменится к лучшему. Одинокая Дева может познакомиться в осенний период с любимым человеком. Это случится в неожиданный момент, который запомнится на всю жизнь.
Весы
Весам в год Собаки нужно усвоить одно – планировать судьбоносную встречу бессмысленно. Все может произойти, как в прекрасной сказке, поэтому чаще смотрите по сторонам. Одинокие Весы могут завести знакомство, после которого останется на душе неприятный осадок. Избранник окажется корыстным и меркантильным человеком.
Гороскоп любви на 2018 год Весам обещает хорошее финансовое положение, поэтому ссор с супругом на почве денег точно не ожидается. На бытовой почве тоже никаких проблем, а вот романтики в отношения добавить не мешает. Весам следует расщедриться на подарки или путешествие. И не вздумайте заводить романы на стороне, иначе ситуацию до развода доведете.
Скорпион
Скорпиону в год Собаки однозначно повезет в любви, но вот куда девать неуемный темперамент? Прогноз любви на 2018 год советует Скорпиону усмирить ревность и лидерские замашки, а быть учтивее и мягче в отношениях с избранником. Эмоции держите в крепкой узде, чтобы не разрушить личную жизнь. Некоторые Скорпиону поменяют место жительства, кто-то расстанется с возлюбленным, а кому-то судьба подарит новую замечательную встречу. Главное, не оглядывайтесь в прошлое и не вините людей за то, что они не совершали. Не мешает поработать над собой!
Гороскоп любви на 2018 год Скорпиону предсказывает незабываемые романтические свидания. Ну, а если вы родились в ноябре, то вас ждет официальный брак или венчание. Возможно, что вы вновь обменяетесь кольцами с тем, с кем уже были в законном браке. И ничего не бойтесь! Иногда можно войти в одну и ту же речку дважды. Особенно, если по-настоящему любишь человека и не веришь в предрассудки.
Рыбы
Одинокие Рыбы будут плескаться в любви, как в теплом океане. Здесь и неожиданные встречи, и красивые ухаживания и море признаний. Вот только торопиться с принятием решений не следует. Вы можете узнать об избраннике немало неприятностей. Но, если не станете копаться в его прошлом, то все останется так, как есть – стабильно и искренне. Кто-то из Рыб вернется к бывшему возлюбленному, с которым порвал отношения в 2017 году.
А вот семейные Рыбы в год Собаки окажутся на грани развода. И все это из-за того, что быт не налажен, финансов не хватает, и страсть угасла. Может быть, есть шанс все возродить? Тогда постарайтесь сделать это уже в начале 2018 года. Попробуйте заняться общим бизнесом, или запланировать рождение ребенка.
Стрелец
У Стрельцов в год Собаки ожидается прилив сил, энергии и чувств, поэтому он может смело рассчитывать на все, что касается любовных свиданий и приключений.Гороскоп любви на 2018 год советует заранее разобраться, с кем вам по пути, а кого лучше вообще забыть. Если не хотите расстаться с любимым человеком, то усмирите ревность. Это особенно относится к мужчинам. Хватит уже подозревать избранника во всем, что только можно представить. Да, фантазия у вас богатая, но не до такой же степени. Только на доверии строятся серьезные отношения.
Прогноз любви на 2018 год Стрельцу предсказывает возобновление давнего романа. Правда, в летний период многие влюбятся и забудут о былых привязанностях. Осень окажется для многих Стрельцов печальной порой. Возможны расставания и разводы.
Овен
Год Собаки не советует Овну распространяться о своем романе с человеком, с которым вы раньше просто дружили. Ваши отношения перейдут в другую стадию и станут более чувственными. Если хотите их сохранить, то станьте более мягкими внимательными к избраннику. Эмоциональному и темпераментному Овну следует быть сдержанным, чтобы не угодить в конфликтные ситуации с теми, кто ему по-настоящему дорог.
В год Собаки у Овна могут появиться проблемы на личном фронте из-за того, что партнер покажется им слишком инфантильным и холодным в отношениях. Сначала старайтесь понять, почему он себя так ведет, а потом делайте соответствующие выводы. Гороскоп любви на 2018 год Овну рекомендует быть инициативнее и первым идти на уступки.
Тот, кто одинок, в год Собаки встретит любимого человека, с которым уже в декабре сыграет свадьбу или обвенчается.
Телец
Телец в год Собаки будет в полном смысле слова купаться в любви, поэтому одиночество ему точно не грозит. Ожидается немало признаний, ухаживаний и предложений руки и сердца. Главное, чтобы Телец не распылял свои чувства на всех подряд. Сначала узнайте человека, а потом признавайтесь ему в чувствах. В противном случае, судьба будет испытывать Тельца, посылая ему корыстных и льстивых личностей. Чаще обращайтесь к интуиции. Она точно не подведет и даст дельный совет.
2018 год Тельцу обещает общность интересов и совместное дело с человеком, к которому он испытает глубокое чувство. Вы даже можете открыть свой бизнес, если оба этого захотите и все продумаете до мелочей. Собака обязательно поможет, чем может. У Тельца со своим избранником появится возможность укрепить финансовое положение. Возможен служебный роман в середине года. Но учтите, что Собака не любит тех, кто флиртует на стороне, будучи замужним или женатым.
Козерог
В год Собаки про Козерога можно сказать одно – счастлив и окончательно влюблен. Гороскоп любви на 2018 год одинокому Козерогу предсказывает интересную встречу, которая возможно изменит его судьбу. Новый избранник будет для вас не только любовником, но и надежным другом. Такое сочетание редко встретишь, а вам повезло. Но старайтесь ближе узнать избранника, чтобы не угодить в лапы человека меркантильного и лживого.
Гороскоп любви на 2018 год советует продемонстрировать избраннику лучшие свои качества. Тем более, что у Козерога, который чтит семейные традиции, почти нет недостатков. Он слишком хорош в качестве супруга – верный и основательный. Собака уже его обожает.
В начале года Козерогу не мешает заняться внешним преображением и проследить за состоянием физического здоровья. Если хочется привлечь внимание противоположного пола, то постарайтесь измениться в лучшую сторону – фигуру подтянуть, модно одеться и сделать новую стрижку.
Водолей
Гороскоп любви на 2018 год Водолею предсказывает такое чувство, о котором только мексиканские сериалы снимают. Вы влюбитесь с первого взгляда и уже на втором свидании заговорите с избранником о свадьбе. Собака не советует вам делать поспешных выводов, иначе ошибок и разочарований будет уйма. Возможно, что человек общается с вами лишь из-за вашего высокого статуса в обществе или из-за денег. Ну, или ваша симпатичная мордашка ему приглянулась?
Семейному Водолею нужно сделать все возможное, что разнообразить отношения с супругом и внести в них своеобразную «изюминку». Если вы любите друг друга, как прежде, то ничто не мешает создать что-то новое, построить коттедж, родить ребенка и, в конце концов устроить еще один «медовый месяц» на Канарах