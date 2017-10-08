Удача на твоей стороне: гороскоп на 8 октября для всех знаков Зодиака

Следует придерживаться сложившихся традиций в общении с окружающими, нежелательны проявления экстравагантности, чрезмерной оригинальности. Невыполненные обещания, опоздания, нарушения договоренностей дорого обойдутся, пишет Дворец.

В личной жизни повезет тем, кто знает, чего хочет, и готов пойти на некоторые жертвы ради достижения желаемого. В сложившихся союзах могут возникнуть проблемы, однако по ходу их решения каждый из партнеров сможет проявить себя с лучшей стороны.

Овен

День достаточно удачный для профессионального сотрудничества и начала деловых отношений. Недоброжелатели могут строить козни, но вам удастся одержать победу над врагами благодаря безусловной поддержке надежных союзников. Финансовая картина не слишком благоприятна, расходы могут быть значительными и непредвиденными.

Серьезные проблемы могут возникнуть в романтических отношениях, особенно важно проявлять осторожность юным представителям знака. Поездки и экскурсии дадут вам возможность развеяться, получить приятные эмоции, однако не избавят от необходимости принять непростое решение.

Телец

Очень удачный день: Тельцы полны сил и энергии, новые идеи не заставляют себя ждать, а союзников, готовых помочь в осуществлении смелых проектов, долго искать не приходится. Не теряйте времени зря – сейчас звезды на вашей стороне, действовать нужно быстро и решительно. День подходит для заключения долгосрочных контрактов, встреч с влиятельными людьми, посещения светских мероприятий.

Атмосфера в семье теплая и комфортная, общество близких будет вас радовать, общение с любимым человеком – вдохновлять. Можно расширить круг общения, познакомиться с интересными людьми или просто приятно провести время с теми, кто вам симпатичен.

Близнецы

День довольно беспокойный, Близнецы не раз окажутся в непростых ситуациях. Однако непреодолимых трудностей не возникнет; решая накопившиеся проблемы, вы обретете бесценный опыт, к тому же сможете найти надежных друзей. В контактах будьте разборчивы – сегодня вашей благосклонности будут добиваться особы, совершенно не заслуживающие доверия.

Неоднозначна семейная ситуация: с одной стороны, в готовы на многое, чтобы поладить с близкими, с другой – совершенно не понимаете, чего же, собственно, они от вас ждут. Однако время для откровенной беседы пока не пришло, постарайтесь просто провести день без ссор и конфликтов.

Рак

Раки смогут добиться значительных побед в профессиональной сфере, реализовать наиболее многообещающие свои идеи. В решении проблем помогут давние проблемы и проверенные союзники. Новые деловые отношения тоже, в общем, складываются неплохо, однако вам не следует форсировать ситуацию, торопиться с подписанием договоров или инвестициями в совместный бизнес.

Не исключены серьезные разногласия с любимым человеком. Особенно трудно придется тем, кто недавно вступил в брак или начал жить вместе со своей «половинкой»: споры будут касаться распределения семейного бюджета, планирования расходов.

Лев

Львов ожидает непростой день. Проблемы на работе возникают весьма значительные, и связаны они в основном с нерадивостью ваших партнеров и коллег. Будьте готовы следить за выполнением ваших инструкций и поручений, давать ценные советы, исправлять чужие ошибки. Финансовая ситуация стабильна, возможны небольшие денежные поступления. Основные расходы связаны с потребностями семьи, особенно много придется потратить Львам, у которых есть дети.