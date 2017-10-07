Отца Эвелин Ильвес в Финляндии от голода и нищеты спасает церковь, а не дочь

Жизнь в Финляндии, как известно, обходится намного дороже, чем в Эстонии – с этим столкнулись многие эмигрировавшие туда эстонцы. Вот и Лембиту пришлось обратиться за финансовой помощью к государству и церковным благотворительным организациям.

Даже несмотря на то, что Лембит привык жить довольно скромно, проблем избежать не удалось. Небольшая квартира Лембита выглядит довольно аскетично, а гости часто отмечают, что его жилищу не хватает женской руки. «Честно признаться, раз в неделю я хожу к спортивному комплексу, где церковь раздает бесплатную еду. Там всякое есть: йогурты, фрукты и овощи, полуфабрикаты…», - рассказывает он.

Отметим, что в 2013 году в интервью Õhtuleht Лембит сказал, что в Эстонию он не возвращается как раз по финансовым причинам, потому что в таком случае потеряет свою внушительную пенсию в Финляндии. Также он с сожалением добавил, что не поддерживает близкого общения с семьей и с дочерью видится крайне редко.