Уже перебор! Настя Каменских нарвалась на критику из-за смелого фото

На снимке Настя позирует в лесу. Каменских примерила короткие шорты за 830 гривен и черную футболку. Свой образ звезда дополнила шапкой, кроссовками и гольфами, пишет Сегодня.

Исполнительница продемонстрировала стройные ножки, но все же нарвалась на критику подписчиков.

"Шикарная девушка", "Вульгарно", "Как похудела, так и начала себя показывать", "Это уже перебор", "Ты начала выставлять сильно пошлые фото", "Такие фото, это уже диагноз", "Пошлятина какая-то", "Настя, вы становитесь пошлой!", "Ого, фотки пошли все горячей", "Пошло и без вкуса", "Ужасно, чуть культурнее можно?", – комментируют пользователи.