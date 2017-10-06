Марина Зудина призналась, что сделала аборт от Олега Табакова

В новом выпуске программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что у них со знаменитым артистом могло бы быть больше детей, если бы она не прервала беременность, пишет woman.ru.

На днях Марина Зудина стала героем программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что в начале своих отношений с Олегом Табаковым она не была готова к материнству.

«Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я мечтала о троих детях. Так сложилось — я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила», — заявила Марина.

Актриса рассказала, как после появления на свет сына Павла она купила книгу об аборте. Ведущий предположил, что эта тема может быть близка Зудиной, потому что она в свое время прервала аборт от Табакова.

«Считайте, что решение об аборте — это было мое решение. Понимаете, мы оба жалеем… Да, он знал, что я иду. Но не надо драматизировать, это было мое решение.

В этом не было ничьей вины. Была моя вина, вот и все. Я не помню, что он тогда сказал, и не хочу помнить. Я забыла, и у меня двое детей», —

рассуждает Марина. По мнению Зудиной, самое главное — признать свою ошибку и раскаяться.