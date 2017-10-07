Доброе утро! Скорее читай гороскоп на 7 октября

Возможно появление оригинальных творческих идей, реализация которых сулит успех и признание, пишет Дворец.

Не принесет разочарований развитие событий в личной сфере. Близкие люди стараются ограждать друг друга от напрасных хлопот и тревог, и в большинстве случаев это легко удается. Не нужно проявлять излишней жадности, когда дело касается развлечений, увеселительных мероприятий, новых впечатлений: стремление получить все и по максимуму породит лишь суету.

Овен

День будет довольно напряженным, основные проблемы его связаны с вашим нежеланием менять свои планы, отказываться от поставленных целей, достичь которых сегодня невозможно. Как бы вы ни старались, придерживаться ранее избранной линии поведения не удастся, поэтому проявить некоторую гибкость все же стоит. Не исключены трудности в общении с людьми, которых вы давно не видели, или новыми знакомыми. А вот в поездках вы будете чувствовать себя вполне комфортно, попутчики покажутся приятными.

Сегодня вы сможете найти общий язык с родственниками, получить удовольствие от общения с ними. Любимый человек будет терпелив с вами, и этого окажется достаточно для того, чтобы избежать ссор. Вероятно улучшение финансового положения.

Телец

Неплохой день с точки зрения работы и делового общения. Кроме того, он отлично подходит для решения финансовых проблем. Ваше отношение к деньгам должно стать примером для окружающих – вы ни копейки не тратите зря, при этом не проявляя скупости, когда речь идет о действительно важных делах. Вероятны новые предложения, причем ситуация позволяет вам диктовать свои условия сотрудничества, предъявлять высокие требования к потенциальным партнерам.

Ровны и гармоничны личные отношения, нетрудно будет достичь взаимопонимания с членами семьи и любимым человеком. Свободное время можно провести в кругу близких или на светском мероприятии – в любом случае вы наверняка получите удовольствие.

Близнецы

Продуктивный, насыщенный и интересный день. Значительными будут профессиональные успехи, особенно выдающихся результатов смогут добиться представители творческих профессий, студенты и преподаватели. Очень удачен день для покупок и заключения сделок, долгосрочных контрактов. Можно восстановить отношения с давними деловыми партнерами, получить заманчивые предложения от старых знакомых.

Единственной, пожалуй, ложкой дегтя, являются отношения со старшими родственниками, в которых присутствуют напряженность, недопонимания. Как бы терпеливы и снисходительны вы ни были, избежать взаимных претензий не удастся. Впрочем, благодаря вашим стараниям, ситуация вскоре изменится к лучшему.

Рак

Подходящий день для завершения давно начатых дел, а вот с новыми начинаниями лучше не торопиться. Благодаря поддержке союзников вы успеете многое, а тот факт, что ваши заслуги не остаются незамеченными, наверняка поднимет настроение. Возможно появление новых профессиональных перспектив у тех, кто задумался о смене сферы деятельности или ищет источник дополнительного заработка. Помощь членов семьи окажется уместной и своевременной, полученные советы придутся кстати.