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В 15 лет эта эстонка охмурила известного певца… Смотри, как она выглядит теперь! (ФОТО)

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ФОТО: Instagram

Эстонский певец Таави Иммато вспомнил момент знакомства со своей возлюбленной Пилле-Рийн Рихо. Как оказалось, впервые они встретились на концерте в Тарту, когда Пилле было всего 15 лет, а Таави уже исполнилось 20.

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«Я не знал, что ей всего 15 лет, думал, она постарше», - признается сейчас Таави. С того момента минуло уже 8 лет, но даже сейчас 23-летняя танцовщица Пилле-Рийн описывает момент знакомства как «Любовь с первого взгляда».

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on

Девушка проживает в Испании, часто публикует в своем Instagram откровенные снимки…

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Про родные края Пилле-Рийн, тем не менее, не забывает. В Эстонии она довольно востребована в качестве модели.

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on

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