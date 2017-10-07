В 15 лет эта эстонка охмурила известного певца… Смотри, как она выглядит теперь! (ФОТО)

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on Sep 16, 2016 at 4:48am PDT

«Я не знал, что ей всего 15 лет, думал, она постарше», - признается сейчас Таави. С того момента минуло уже 8 лет, но даже сейчас 23-летняя танцовщица Пилле-Рийн описывает момент знакомства как «Любовь с первого взгляда».

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on Aug 8, 2017 at 5:37am PDT

Девушка проживает в Испании, часто публикует в своем Instagram откровенные снимки…

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on Jul 29, 2017 at 5:39am PDT

Про родные края Пилле-Рийн, тем не менее, не забывает. В Эстонии она довольно востребована в качестве модели.

A post shared by Pille-Riin (@prpiho) on Mar 13, 2017 at 11:25am PDT