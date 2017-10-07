В 15 лет эта эстонка охмурила известного певца… Смотри, как она выглядит теперь! (ФОТО)

Эстонский певец Таави Иммато вспомнил момент знакомства со своей возлюбленной Пилле-Рийн Рихо. Как оказалось, впервые они встретились на концерте в Тарту, когда Пилле было всего 15 лет, а Таави уже исполнилось 20.
7 октября 2017 г., 09:55
«Я не знал, что ей всего 15 лет, думал, она постарше», - признается сейчас Таави. С того момента минуло уже 8 лет, но даже сейчас 23-летняя танцовщица Пилле-Рийн описывает момент знакомства как «Любовь с первого взгляда».
Девушка проживает в Испании, часто публикует в своем Instagram откровенные снимки…
Про родные края Пилле-Рийн, тем не менее, не забывает. В Эстонии она довольно востребована в качестве модели.