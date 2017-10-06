Не знаете, как поступить? Прочтите совет в одно предложение для вашего знака!

Если вы чувствуете, что попали в тупик, и не знаете, как поступить, прочтите предсказание для вашего знака Зодиака, пишет Маркетиум. Возможно, решение совсем рядом!
Овен
Не принимайте важные решения на эмоциях; успокойтесь, прежде чем сделать ответственный шаг.
Телец
Люди не всегда будут относиться к вам так, как относитесь к ним вы, но это не значит, что вы должны им уподобляться.
Близнецы
Слушайте сердце и действуйте в соответствии с чутьем; не живите ожиданиями других.
Рак
Если вы не перестанете искать виноватых в ваших ошибках, вы не сдвинетесь с мертвой точки.
Лев
Сфокусируйтесь на своем успехе, и тогда ваша лужайка будет зеленее.
Дева
Внимательнее относитесь к людям и избегайте тех, кто хочет получить от вас выгоду.
Весы
Постарайтесь понять, что приносит вам удовольствие, и только потом задумайтесь о материальном.
Скорпион
Перестаньте думать о других; на самом деле, каждый думает лишь о своем благополучии.
Стрелец
Вы слишком остро реагируете на мельчайшие изменения в жизни; задумайтесь, вдруг все к лучшему?
Козерог
Чтобы что-то получить, надо много работать; направьте все свое время и энергию в одно дело.
Водолей
Разграничьте ваши нужды и желания и поймите, что вы добьетесь многого, если захотите.
Рыбы
Всегда доверяйте своей интуиции; если вас что-то настораживает, значит, в этом кроется подвох.
Надеемся, в вашей голове немного прояснилось, и теперь вы знаете, в каком направлении двигаться дальше.