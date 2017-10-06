Стали известны подробности загадочного исчезновения матери актера Александра Носика

В ночь на 6 октября 73-летнюю мать Александра Носика Марию Стерникову, проработавшую в Малом театре более 30 лет, нашли полицейские в Гольянове, что в десятках километров от места ее жительства. "Слава богу, все обошлось, мама никак не пострадала. Мой отчим Алексей Сергеевич уже забрал Марию Александровну домой. Конечно, загадка, как она оказалась так далеко от дома, но главное, что все хорошо", – цитирует Александра Носика Dni со ссылкой на "Московский комсомолец".

Также журналисты выяснили, что мать популярного актера пропала еще 4 октября. Вместе со своей компаньонкой Стерникова отправилась в церковь. Как обычно, сиделка осталась на улице в ожидании своей подопечной, однако прошло много времени, а та так и не появилась из дверей храма. Тогда компаньонка зашла в церковь, однако Стерниковой там не было. Оказалось, женщина покинула помещение через другой выход.

Родительницу Носика кинулись немедленно искать. Однако ситуация сильно осложнялась тем, что Стерникова страдает деменцией (попросту – старческим маразмом). "Она не знает, какой сейчас год, ничего не помнит. Мария Александровна узнает только троих человек: Сашу, его отчима – актера Малого театра Алексея Сергеевича Кудиновича, и нянечку", – рассказала бывшая супруга Носика Ольга.

Как сообщила экс-жена актера, они с Александром узнали об исчезновении Марии Александровны лишь утром 5 октября. Носику даже пришлось прервать гастроли в Германии. Родственники, полицейские и волонтеры проверили все возможные адреса, обзвонили подруг и коллег актрисы, приезжали в даже в театр. К счастью, поиски увенчались успехом.