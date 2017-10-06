ТОП-5: почему эти эстонские знаменитости живут за рубежом?

Õhtuleht

Мари Тооль, которую совсем недавно Äripäev провозгласил самой богатой женщиной Эстонии, вместе со своим супругом и компаньоном Тоомасом Тоолем проживает в Монако. Крупнейший акционер балтийского концерна недвижимости Arco Vara покинул родину почти 20 лет назад – с марта 2000 года Тооль официально не является жителем Эстонии. Долгое время он прожил в Майами (США), оттуда переехал в Латвию, а теперь обосновался в Монако. Что же касается недвижимости в Эстонии, то на родине Тооли по месту жительства зарегистрированы в роскошной квартире в Кадриорге.

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Бессменный ведущий передачи «Kolmeraudne» на телеканале TV3 Михкель Рауд в недавнем интервью журналу Kroonika признался, что уже долгие годы проживает с семьей в Сан-Диего (США), поэтому вынужден постоянно метаться между материками. По его словам, он пересекает океан едва ли не чаще, чем жители острова Сааремаа посещают материковую Эстонию.

Sander Ilvest

Один из основателей банка LHV Райн Лыхмус более десяти лет назад переехал в Швейцарию. Свое решение он объясняет не только местным климатом, но и хорошим авиасообщением со всем миром, а также горами, в которые можно отправиться в любое время.

PM/SCANPIX BALTICS

Родившийся в Стокгольме бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в начале этого года с женой Иевой Ильвес переехал в США. Сейчас он является приглашенным лектором в Стэнфордском университете. Осенью к отцу также переехала и Кади Кейю, рожденная в браке с Эвелин Ильвес. Девочка продолжит обучение в Америке.

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Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Эрика Салумяэ переехала в Испанию в 2010 году вместе с тогда еще несовершеннолетней дочерью Сирли, которая сейчас сменила имя на Шанти Гранд. Решение о переезде было принято из-за здоровья дочери – девочке больше подходил местный климат. По словам Эрики, покидать родину ей было очень грустно, но здоровье ребенка было превыше всего.