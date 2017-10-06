Пощекочем нервы? Двенадцать фильмов, которые не дадут вам спать

"Заклятие" (2013) и "Заклятие-2″ (2016)

Обе картины основаны на реальных событиях и описывают наиболее ужасные случаи из практики семьи Уоррен. Они занимались расследованиями паранормальных явлений, в том числе побывали в Амитивилле, боролись с тем самым проклятием Аннабель, видели "белую женщину" на кладбище Юнион.

В двух фильмах рассказываются истории про злые силы, мучившие целые семейства. И снято это так, что даже многие взрослые дяди при просмотре хотят закрыть глаза, пишет М24.

"Шесть демонов Эмили Роуз" (2005)

Отличный вариант на случай, если вам захочется полюбоваться всеми прелестями экзорцизма. Легендарная история про ну очень милую девушку, которую самые сильные демоны выбрали в качестве мишени, многим известна даже по статьям в интернете (да, картина основана на реальных событиях). Плюс фильм хорош и тем, что ситуацию нам показали и со стороны юриста-агностика, который не особо-то верит в высшие силы.

Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

"Игра в прятки" (2005)

Это не хоррор, скорее психологический триллер. Но мы просто не могли обойти его стороной. История начинается вполне невинно, когда мужчина после смерти жены пытается наладить отношения с маленькой дочкой (соответственно, оставшейся без матери). В какой-то момент девочка придумывает себе воображаемого друга, который очень скоро становится даже не то что навязчивым – пугающим. За блестящую игру Де Ниро, саспенс и неожиданные повороты сюжета миллионы зрителей и полюбили этот фильм, а фраза "я тебя люблю, ты знаешь?" стала уже своего рода классикой.

Кадр из фильма "Игра в прятки"

"Проклятие" (2004)

Фильм, который неплохо подпортил психику многим людям. Сюжет строится на том, что героиня в исполнении Сары Мишель Геллар приезжает из Америки в Японию и соглашается поработать сиделкой в одном из домов. Вот только дом этот стоило бы обходить за километр. В фильме вы увидите знаменитые приемчики японских мастеров хоррора, а фирменное хрипение призраков еще долго не даст вам спокойно ходить по темной квартире.

Кадр из фильма "Проклятье"

"Другие" (2001)

Маст-хэв в коллекции фанатов ужасов. Уже ставший классикой фильм с Николь Кидман желательно смотреть, даже не подозревая, о чем он. И уж тем более не слышав никаких спойлеров. Так что молчим и просто гарантируем невероятное удовольствие. Особенно в конце.

Кадр из фильма другие

"Шестое чувство" (1999)

Коллективно вам завидуем, если вы до сих пор так и не посмотрели этот шедевр. В общем-то все, что было сказано о "Других", можно применить и к "чувству". Восхитительная игра, постоянное напряжение, вспотевшие ладошки и абсолютный отрыв от реальности на последних минутах – минимум, который вас ждет.

"1408" (2007)

Еще один фильм по книге Стивена Кинга. На этот раз – про писателя, который решил на собственной шкуре проверить, насколько реальна легенда о демонических силах в номере 1408 гостиницы "Дельфин". Его долго и настойчиво отговаривают, но Майк Энслин непреклонен. Вряд ли он зашел бы туда, если бы наверняка знал, что его ждет в этих четырех стенах... А Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон, как обычно, неотразимы.