Пощекочем нервы? Двенадцать фильмов, которые не дадут вам спать

Фильм "Оно", снятый по книге Стивена Кинга, стал наиболее кассовым хоррором в истории кинематографа. Для тех, кто уже посмотрел его и строит кинопланы на ближайшие выходные, предлагаем несколько достойных фильмов ужасов.
"Заклятие" (2013) и "Заклятие-2″ (2016)
Обе картины основаны на реальных событиях и описывают наиболее ужасные случаи из практики семьи Уоррен. Они занимались расследованиями паранормальных явлений, в том числе побывали в Амитивилле, боролись с тем самым проклятием Аннабель, видели "белую женщину" на кладбище Юнион.
В двух фильмах рассказываются истории про злые силы, мучившие целые семейства. И снято это так, что даже многие взрослые дяди при просмотре хотят закрыть глаза, пишет М24.
"Шесть демонов Эмили Роуз" (2005)
Отличный вариант на случай, если вам захочется полюбоваться всеми прелестями экзорцизма. Легендарная история про ну очень милую девушку, которую самые сильные демоны выбрали в качестве мишени, многим известна даже по статьям в интернете (да, картина основана на реальных событиях). Плюс фильм хорош и тем, что ситуацию нам показали и со стороны юриста-агностика, который не особо-то верит в высшие силы.
Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"
"Игра в прятки" (2005)
Это не хоррор, скорее психологический триллер. Но мы просто не могли обойти его стороной. История начинается вполне невинно, когда мужчина после смерти жены пытается наладить отношения с маленькой дочкой (соответственно, оставшейся без матери). В какой-то момент девочка придумывает себе воображаемого друга, который очень скоро становится даже не то что навязчивым – пугающим. За блестящую игру Де Ниро, саспенс и неожиданные повороты сюжета миллионы зрителей и полюбили этот фильм, а фраза "я тебя люблю, ты знаешь?" стала уже своего рода классикой.
Кадр из фильма "Игра в прятки"
"Проклятие" (2004)
Фильм, который неплохо подпортил психику многим людям. Сюжет строится на том, что героиня в исполнении Сары Мишель Геллар приезжает из Америки в Японию и соглашается поработать сиделкой в одном из домов. Вот только дом этот стоило бы обходить за километр. В фильме вы увидите знаменитые приемчики японских мастеров хоррора, а фирменное хрипение призраков еще долго не даст вам спокойно ходить по темной квартире.
Кадр из фильма "Проклятье"
"Другие" (2001)
Маст-хэв в коллекции фанатов ужасов. Уже ставший классикой фильм с Николь Кидман желательно смотреть, даже не подозревая, о чем он. И уж тем более не слышав никаких спойлеров. Так что молчим и просто гарантируем невероятное удовольствие. Особенно в конце.
Кадр из фильма другие
"Шестое чувство" (1999)
Коллективно вам завидуем, если вы до сих пор так и не посмотрели этот шедевр. В общем-то все, что было сказано о "Других", можно применить и к "чувству". Восхитительная игра, постоянное напряжение, вспотевшие ладошки и абсолютный отрыв от реальности на последних минутах – минимум, который вас ждет.
"1408" (2007)
Еще один фильм по книге Стивена Кинга. На этот раз – про писателя, который решил на собственной шкуре проверить, насколько реальна легенда о демонических силах в номере 1408 гостиницы "Дельфин". Его долго и настойчиво отговаривают, но Майк Энслин непреклонен. Вряд ли он зашел бы туда, если бы наверняка знал, что его ждет в этих четырех стенах... А Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон, как обычно, неотразимы.
"Астрал" (2010)
Насчет "Астрала" ходило много споров, кому-то этот фильм в целом не показался суперстрашным. Но будем честны: несколько моментов объективно достойны внимания (да и в целом история вполне неплоха). Сюжет достаточно банален, в нем есть все классические составляющие: счастливая семья, новый дом и духи, которые ополчились на своих новых соседей. Итог не самого приятного знакомства героев с чертовщиной заканчивается комой маленького мальчика и попытками его излечения. Да, это страшно, потому что кома оказалась не самой стандартной...
"Звонок" (2002)
Вряд ли стоит что-то говорить про эту легенду. "Се-е-емь дне-е-ей" до сих пор эхом отдается в головах зрителей с тонкой душевной организацией. Если по какой-то неведомой причине эта история прошла мимо вас, не упустите шанс проникнуться этим хоррор-феноменом. Только заранее советуем вам одеть телефон в бронечехол. Пригодится.
Кадр из фильма "Звонок"
"Ключ от всех дверей" (2005)
И этот фильм в свое время наделал немало шума. Снова история про девушку, которая не совсем удачно устроилась работать сиделкой. При устройстве ей дали ключ, который подходит ко всем замкам в доме. И, естественно, Кэролайн находит таинственную комнатку, в которой, очевидно, творилось что-то очень темное...
"Паранормальное явление" (2007)
Картина заняла свою собственную нишу в мире фильмов ужасов. По сути, в жанре много картин, снятых на любительские или камеры наблюдения, в которых есть еще и злые потусторонние силы. Но именно "Паранормальное явление" смогло настолько сильно тронуть сердца зрителей, хоть многие и считают его затянутым.