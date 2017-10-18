Внимание, разыгрываем билеты! Популярный рэпер МОТ раскачает эстонскую столицу

Кого-кого, а мегапопулярного МОТа в Эстонии давно не было! Кумир подростков и не только - уже в ноябре этого года выступит в Таллинне. Не упустите возможность побывать на концерте и прочувствовать энергетику таких горячих шоу-программ.
До музыкального успеха МОТ мог похвастаться успехами академическими, будучи аспирантом факультета государственного управления МГУ.
Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.
В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.
/ Промо
На разогреве выступят талантливые местные артисты:
* ALISHA
* DJ Nechaev
* Dj Mixton
* KO$-Ka
Билеты и резервирование столов: jurimets@mail.ru или +37258441398.
Также билеты в продаже в Piletilevi.
Обычный (первые 100 штук) - 25€
После - 33€
Обычный билет на входе - 40€
NB! Количество билетов ограничено!
ВИП-билеты - 45€
На месте - 60€
В продажу поступят только 250 ВИП-билетов.
Возрастное ограничение: 16+ (VIP 18+).
Открытие в 23:00.
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