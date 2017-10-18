Внимание, разыгрываем билеты! Популярный рэпер МОТ раскачает эстонскую столицу

До музыкального успеха МОТ мог похвастаться успехами академическими, будучи аспирантом факультета государственного управления МГУ.

Но серьёзно увлекшись музыкой, уже в 2011 году выпускает сольный альбом «Remote», благодаря которому становится популярным среди любителей интеллектуального хип-хопа.

В 2013 году его записи попадают на музыкальный лейбл Black Star, продюсеры которого сразу же предлагают подписать контракт. Мот завоевал любовь поклонников благодаря умению совмещать вокал и речитатив, при этом, делая полноценные шоу на сцене.

/ Промо

На разогреве выступят талантливые местные артисты:

* ALISHA

* DJ Nechaev

* Dj Mixton

* KO$-Ka

Билеты и резервирование столов: jurimets@mail.ru или +37258441398.

Также билеты в продаже в Piletilevi.

Обычный (первые 100 штук) - 25€

После - 33€

Обычный билет на входе - 40€

NB! Количество билетов ограничено!

ВИП-билеты - 45€

На месте - 60€

В продажу поступят только 250 ВИП-билетов.

Возрастное ограничение: 16+ (VIP 18+).

Открытие в 23:00.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ! УСЛОВИЯ НИЖЕ: