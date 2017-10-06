Как правильно заряжать ноутбук, чтобы продлить срок службы батареи

На самом деле, очень часто в быстром износе аккумулятора виноваты мы сами. Давайте разберем, какие ошибки выводят батарею из строя раньше срока, пишет Маркетиум.

1. Вы не соблюдаете баланс “отдыха” и “работы” батареи

Если вы в основном работаете за ноутбуком дома и редко берете его с собой, вынимайте батарею и подключайте его к сети. Когда соберетесь взять устройство с собой, вновь вставляйте батарею.

При этом не забывайте, что держать батарею “без работы” длительное время — вредно. Старайтесь полностью разряжать ее и заряжать хотя бы раз в 5 дней. Так она прослужит дольше.

2. Вы работаете с ноутбуком где угодно, только не на ровной поверхности

Если вы работаете не за столом, а лежа на диване/кровати, то наверняка вы неосознанно закрываете области выхода тепла из ноутбука. Это также выводит устройство из строя.

3. Ваш ноутбук часто лежит под солнечными лучами

Солнечные лучи нагревают ноутбук, что очень сильно вредит аккумулятору. При этом также страдают жесткий диск, процессор и видеокарта.

Для дополнительного охлаждения ноутбука можно использовать специальную подставку, предназначенную для охлаждения. С помощью нее вы также сможете решить проблему из пункта №2.

4. Ваш ноутбук часто находится в минусовых температурах

Ноутбук терпеть не может мороз. Чтобы он полностью охладился и начал замерзать, достаточно 20 минут на сильном холоде. Затем начнут страдать экран и жесткий диск устройства.

При низкой температуре начинает быстро разряжаться батарея. При регулярном воздействии холода аккумулятор и вовсе может перестать заряжаться.

5. Вы часто переводите ноутбук в спящий режим, а не выключаете его

Часто мы просто захлопываем крышку ноутбука, и он переходит в спящий режим. Так делать можно, только если вы не пользуетесь устройством час-другой. А вот на ночь ноутбук лучше все же выключать.

6. Вы не отключаете ноутбук от сети, когда не работаете за ним

В теории режим заряда должен отключаться аккурат тогда, когда батарея заряжена на 100%. Однако в реальности этого не происходит, и аккумулятор продолжает принимать заряд в “компенсационном режиме”. Это чревато тем, что так быстро изнашивается батарея.

Если вы не работаете за ноутбуком, отключайте его от электросети!

Как видите, ничего сложного в том, чтобы продлить жизнь батареи на полгода-год, нет. Достаточно завести себе привычку следовать этим простым правилам, и ноутбук скажет вам спасибо.