Полтергейст проник в здание школы: видео с камеры наблюдения бьет рекорды просмотров

Пользователи в один голос заявили о том, что в школе живет привидение, однако никаких советов и практических рекомендаций по поводу увиденного руководство пока не получило.
6 октября 2017 г., 12:40
В Ирландии руководство средней школы в Корке обратилось к пользователям Сети с просьбой о помощи найти "охотников за привидениями". Администрацию образовательного учреждения перепугали снятые ночью в коридоре здания кадры, на которых запечатлен полтергейст, передает TopNews.
В начале ролика видно, как без причины в коридоре с распахивается, а затем с шумом закрывается дверь, после чего в движение приходит уже школьный шкафчик: в кадре можно увидеть, как открывается один из его ящиков, из которых вываливаются бумаги. Затем на пол падает предупреждающая табличка.
Увы, практических рекомендаций по поводу увиденного руководство школы пока не получило.