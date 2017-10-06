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Полтергейст проник в здание школы: видео с камеры наблюдения бьет рекорды просмотров

Не для слабонервных!

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ФОТО: кадры из видео

Пользователи в один голос заявили о том, что в школе живет привидение, однако никаких советов и практических рекомендаций по поводу увиденного руководство пока не получило.

В Ирландии руководство средней школы в Корке обратилось к пользователям Сети с просьбой о помощи найти "охотников за привидениями". Администрацию образовательного учреждения перепугали снятые ночью в коридоре здания кадры, на которых запечатлен полтергейст, передает TopNews.

В начале ролика видно, как без причины в коридоре с распахивается, а затем с шумом закрывается дверь, после чего в движение приходит уже школьный шкафчик: в кадре можно увидеть, как открывается один из его ящиков, из которых вываливаются бумаги. Затем на пол падает предупреждающая табличка.

Увы, практических рекомендаций по поводу увиденного руководство школы пока не получило.

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