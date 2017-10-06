По стопам Джоли: Брэд Питт похудел до неузнаваемости (ФОТО)

На днях папарацци сфотографировали актера на съемочной площадке: выглядел он еще более уставшим и похудевшим, чем обычно.

Расставание с Анджелиной Джоли давно позади, но Брэд Питт до сих пор не может от него оправиться и все продолжает худеть. Фанаты беспокоятся за здоровье любимого актера, ведь прошел уже год с начала бракоразводного процесса, а Брэд по-прежнему выглядит изможденным и постаревшим. Несмотря на внешнюю усталость, Питт активно снимается. В 2019 году в прокат выходит картина «К звездам», в которой знаменитость играет инженера, путешествующего по галактике. Папарацци удалось сфотографировать Брэда в процессе создания фильма: актер шагал по съемочной площадке в скафандре, но выглядел отнюдь не столь мужественно, как подобает астронавту. Костюм на нем буквально болтался! Поклонники выразили надежду на то, что Питт все-таки возьмет себя в руки и перестанет худеть.

Фото: Vida Press