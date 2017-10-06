Уже сегодня! «ОльгаклёшЪ» выступит с концертом в Таллинне

Редко, когда их можно услышать в клубе. И вот, 6-го октября (уже сегодня) такая возможность будет у всех, кто любит заводные русские хиты 80-х и 90-х. Концерт пройдет в столичном клубе PATT.

На сцене бессменные участники коллектива: Максим Милованов, Анна Геева, Юрий "Юрбан" Новиков, Саня Бас, Александр Малов и Сергей Ройз.

Как всегда любимые песни в очень неожиданных рок-н-рольных аранжировках. А так же новые "старые песни" о самом главном!

Двери клуба откроются в 22:00

Начало концерта в 23:30

Не опаздывате!