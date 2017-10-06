Возмутительный фотошоп! Кайли Миноуг исправила фигуру на обложке календаря (ФОТО)
6 октября 2017 г., 10:57
Австралийская певица попала, к удивлению ее поклонников, в список тех звезд, которые с помощью фотошопа корректируют свою фигуру на фотографиях.
Пользователи Сети обвинили австралийскую певицу Кайли Миноуг в фотошопе. Поводом послужила обложка для календаря 2018 года, на которой около ягодиц 49-летней артистки поплыла стена. На снимке, опубликованном в еe Instagram, Кайли позирует на веранде дома в бикини и короткой кофточке, сообщает Daily Mail.
Причeм некоторые пользователи посчитали, что певица даже уменьшила свои формы. Сама Кайли пока никак не прокомментировала обвинения.
Фото/ Instagram