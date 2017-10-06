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Возмутительный фотошоп! Кайли Миноуг исправила фигуру на обложке календаря (ФОТО)

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ФОТО: Kamil Zihnioglu/AP

Австралийская певица попала, к удивлению ее поклонников, в список тех звезд, которые с помощью фотошопа корректируют свою фигуру на фотографиях.

Пользователи Сети обвинили австралийскую певицу Кайли Миноуг в фотошопе. Поводом послужила обложка для календаря 2018 года, на которой около ягодиц 49-летней артистки поплыла стена. На снимке, опубликованном в еe Instagram, Кайли позирует на веранде дома в бикини и короткой кофточке, сообщает Daily Mail.

Причeм некоторые пользователи посчитали, что певица даже уменьшила свои формы. Сама Кайли пока никак не прокомментировала обвинения.

Фото/ Instagram

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