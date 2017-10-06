Свадьба Дианы Шурыгиной закончилась мордобоем

Дважды изнасилованная Диана Шурыгина вышла замуж за оператора "Первого канала" Андрея Шлягина, который намного ее старше. Двухметровый свадебный торт, роскошное платье, концерт группы "На-На", масса журналистов – все это напоминало бракосочетание звезды. Которой, безусловно, Диана себя и считает.

Правда, торжество закончилось ожидаемым для такой публики мордобоем. В ресторан ворвался блогер-дебошир, из-за преследований которого Шурыгиной пришлось уволиться из торгового центра. Дмитрий Торин без конца докучал ей просьбой о селфи, передают Dni.

Дождавшись, когда жених Шурыгиной выйдет из зала по нужде, блогер закружил ошалевшую невесту в танце. Потом достал пакет с трехлитровой банкой и восемью гвоздиками и попытался вручить этот странный подарок молодой.

По просьбе Шурыгиной охрана вытолкала Торина из банкетного зала. А на выходе гостя настиг разъяренный жених и под истошный крик невесты "Андрей, не надо!" начал избивать обидчика благоверной. Очевидцы говорят, что новобрачный едва не изувечил блогера. "Ну бал! Ну Фамусов! Умел гостей назвать!" – писал Грибоедов в "Горе от ума".

Между тем, по данным "КП", у ресторана собрались многочисленные антифанаты Шурыгиной. Они попытались испортить торжество оскорбительными выкриками.