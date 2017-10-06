Редкие кадры: Мэрилин Монро продемонстрировала свои пленительные изгибы у бассейна

На аукционе Heritage Auctions в Нью-Йорке будут проданы 12 уникальных снимков американской актрисы Мэрилин Монро. На фото звезда экрана купается и позирует обнаженной у бассейна.

Фото/ Scanpix

Отмечается, что это одни из последних фотографий актрисы, сделанных незадолго до ее смерти, и ранее они не публиковались. Ожидается, что на продаже снимков удастся выручить порядка 35 000 долларов.