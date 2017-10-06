Редкие кадры: Мэрилин Монро продемонстрировала свои пленительные изгибы у бассейна
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6 октября 2017 г., 09:46
Редкие кадры обнаженной Мэрилин Монро уйдут с молотка в Нью-Йорке.
На аукционе Heritage Auctions в Нью-Йорке будут проданы 12 уникальных снимков американской актрисы Мэрилин Монро. На фото звезда экрана купается и позирует обнаженной у бассейна.
Фото/ Scanpix
Отмечается, что это одни из последних фотографий актрисы, сделанных незадолго до ее смерти, и ранее они не публиковались. Ожидается, что на продаже снимков удастся выручить порядка 35 000 долларов.
Фото: Scanpix