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Редкие кадры: Мэрилин Монро продемонстрировала свои пленительные изгибы у бассейна

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ФОТО: Caters News Agency / Scanpix

Редкие кадры обнаженной Мэрилин Монро уйдут с молотка в Нью-Йорке.

На аукционе Heritage Auctions в Нью-Йорке будут проданы 12 уникальных снимков американской актрисы Мэрилин Монро. На фото звезда экрана купается и позирует обнаженной у бассейна.

Фото/ Scanpix

Отмечается, что это одни из последних фотографий актрисы, сделанных незадолго до ее смерти, и ранее они не публиковались. Ожидается, что на продаже снимков удастся выручить порядка 35 000 долларов.

Фото: Scanpix

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