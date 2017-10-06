Сегодняшний день обещает быть лучшим у этих знаков Зодиака... Читайте гороскоп!

День радостный и приятный. Влияние позитивных тенденций хорошо скажется на отношениях между людьми, облегчит поиск взаимопонимания и верного решения общих проблем. Общение и новые знакомства доставят удовольствие даже тем, кто предпочитает проводить время в одиночестве, избегая контактов. Гармония царит в дружеских и романтических отношениях, близкие люди стараются по мере сил избавить друг друга от напрасных волнений и тревог, передает Dvorec.
Овен
Вы слишком часто поддаетесь мимолетным порывам и забываете о людях, которые вам дороги. Сегодня это может привести к печальным последствиям; случайное знакомство, легкомысленное увлечение не лучшим образом отразится на важных для вас отношениях, поводов для ссор с любимым человеком будет предостаточно, а вот сдержанности и способности себя контролировать – маловато.
При этом новые знакомые не смогут устоять перед вашим очарованием, что делает возможным получение весьма интересных предложений. Хорошо сложатся поездки, как запланированные, так и импровизированные. Берегите свое здоровье, недомогания не исключены.
Телец
Вы слишком часто поддаетесь мимолетным порывам и забываете о людях, которые вам дороги. Сегодня это может привести к печальным последствиям; случайное знакомство, легкомысленное увлечение не лучшим образом отразится на важных для вас отношениях, поводов для ссор с любимым человеком будет предостаточно, а вот сдержанности и способности себя контролировать – маловато.
При этом новые знакомые не смогут устоять перед вашим очарованием, что делает возможным получение весьма интересных предложений. Хорошо сложатся поездки, как запланированные, так и импровизированные. Берегите свое здоровье, недомогания не исключены.
Близнецы
Ваши профессиональные успехи велики, но желающих позавидовать будет больше, чем готовых искренне порадоваться за вас. Очень важна разборчивость в деловых и личных отношениях. Благодаря острой интуиции и умению понимать подлинные причины поведения окружающих вы сможете наладить отношения с людьми, которые в дальнейшем будут вам действительно полезны. Прекрасный день для решения финансовых вопросов, можно ожидать возвращения старого долга.
Вам пойдет на пользу активный отдых, массу удовольствия доставят разнообразные поездки. Кстати, вдали от дома можно сделать очень удачные покупки. А вот от посещения светских мероприятий, ночных клубов, ресторанов и прочих подобных заведений, лучше воздержаться.
Рак
Остаются в прошлом тревоги и проблемы, касающиеся работы, вы можете не опасаться неприятных неожиданностей. В любой конкурентной борьбе вы одержите верх благодаря своим незаурядным деловым качествам, знаниям и накопленному опыту. Не придется прибегать к коварным интригам, чтобы избавиться от недоброжелателей и заручиться поддержкой сильных мира сего. С новыми, необычными заданиями вы справляетесь легко, появляется возможность для карьерного роста.
Жизненный потенциал высок, в полной мере раскрываются ваши способности и возможности, настроение будет хорошим. Поступки близких людей порадуют вас, вы не будете страдать от недостатка внимания со стороны любимого человека или того, кто вам особенно симпатичен.
Лев
Возможны профессиональные проблемы, конфликты с коллегами, непредвиденные ситуации. Из-за возникших трудностей придется отказаться от реализации перспективных проектов, вернуться к делам, не вызывающим подлинного интереса. Можно рассчитывать на поддержку старых деловых партнеров, однако и они руководствуются, в первую очередь, собственными интересами, что породит немало разногласий.
В наиболее сложные моменты полезной будет поддержка близкого человека. Юных представителей знака посетит романтическое настроение, что способствует появлению новых увлечений и привязанностей.
Дева
День, когда вам пригодятся стойкость, жизненная энергия и сила воли – те самые качества, которыми природа щедро вас наделила. На вашу долю выпадают испытания, которые нужно преодолеть с честью, и только Девам это под силу. Каждая новая, пусть и небольшая, победа, каждая новая решенная проблема приближают вас к цели. Окружающие же не смогут не оценить ваших достоинств, что будет способствовать развитию деловых и дружеских отношений.
Близкие люди более обычного требовательны, вы же не в силах всегда исполнять их желания, что может спровоцировать ссоры. Однако ощущение собственной правоты убережет вас от непоправимых ошибок и непростительных высказываний, и в конце концов мир и гармония будут восстановлены.
Весы
День будет удачным у тех, кто не тратит времени зря и не откладывает дела в долгий ящик. Пора обратить внимание на проблемы, которые давно требуют решения – сегодня у вас больше шансов справиться с ними, чем в другие дни. Возможность для перемен в личной сфере появится благодаря вмешательству в вашу жизнь старых друзей; именно под их влиянием вы совершите поступки, на которые вы не решались раньше.
Родственникам понадобится ваша помощь, некоторым Весам придется изменить свои планы и отправиться в поездку по семейным делам. Жизненный тонус будет достаточно высоким, что поможет легко отнестись к мелким недоразумениям и препятствиям, которые придется преодолеть.
Скорпион
Скорпионы сегодня особенно требовательны к себе и другим, что никоим образом не облегчает им жизнь. Признав, что все люди могут быть в той или иной степени несовершенны, вы избавите себя от массы неприятных открытий и сможете от души повеселиться. Этот день подходит для общения с родственниками и проведения любых семейных мероприятий. Близкие люди охотно помогут вам в решении многих проблем, в том числе и финансовых.
Нежелательны поездки, в особенности долгие и утомительные, а также эксперименты с собственной внешностью. Воздержитесь от легкомысленных знакомств и связей, которые кажутся ни к чему не обязывающими: позже они могут не лучшим образом отразиться на вашей жизни.
Стрелец
Успехи вероятны во многих делах, однако даже к занятиям, которые обычно доставляют вам большое удовольствие, вы приступаете как будто через силу. Боритесь с ленью и пассивностью – сегодня это ваши главные враги! Наиболее энергичные Стрельцы, умеющие следовать ранее составленным планам и сопротивляться соблазнам, имеют шанс справиться со сложнейшими задачами.
Отношения с близкими полны тепла и взаимной заботы, хотя порой вы все же чувствуете, что в них чего-то не хватает. Сейчас не время предъявлять претензии, просто обдумайте сложившуюся ситуацию и сделайте выводы, донести их до сведения окружающих вы сможете позже, когда душевное состояние будет более стабильным.
Козерог
Вам следует быть экономнее, поскольку соблазнов будет много, а возможности, увы, ограниченны. Любимый человек охотно разделит ваши заботы и хлопоты, возьмет на себя решение многих проблем. Вы же, в свою очередь, не упустите порадовать его, так что с точки зрения романтических отношений день очень неплох.
Выбирайте спокойный отдых, посещение шумных и многолюдных собраний вряд ли доставит вам удовольствие. Не торопитесь с принятием важных решений, сейчас вам трудно правильно оценить ситуацию, а советы окружающих не всегда оказываются уместными.
Водолей
Водолеям придется решать сложные профессиональные задачи, причем найти союзников, готовых прийти на помощь в трудной ситуации, представителям данного знака едва ли удастся. Рассчитывайте только на себя и помните о том, что порой даже самые простые проблемы требуют творческого подхода, изобретательности, нестандартного взгляда на вещи.
Очень удачен день с финансовой точки зрения, особенно успешным он будет для тех, кто поддерживает деловые отношения с иностранцами или планирует дальние командировки. В личной жизни ситуация складывается не слишком благоприятная, вам пригодятся выдержка и терпение.
Рыбы
Можно успеть многое, если не откладывать дела в долгий ящик. Добровольных и бескорыстных помощников вы найдете легко, нужно лишь направить их энергию в верное русло. Велик соблазн погрузиться в решение чужих проблем, которые кажутся гораздо более простыми, чем ваши собственные, но это – верный путь у напрасной потере времени и сил.
Не стоит вмешиваться в дела родственников, контролировать действия любимого человека: дайте окружающим проявить самостоятельность, а себе – немного отдохнуть. Прекрасный день для учебы, а также любых занятий, которые позволяют получить новые знания и навыки, расширить свой кругозор.