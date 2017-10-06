Сегодняшний день обещает быть лучшим у этих знаков Зодиака... Читайте гороскоп!

Овен

Вы слишком часто поддаетесь мимолетным порывам и забываете о людях, которые вам дороги. Сегодня это может привести к печальным последствиям; случайное знакомство, легкомысленное увлечение не лучшим образом отразится на важных для вас отношениях, поводов для ссор с любимым человеком будет предостаточно, а вот сдержанности и способности себя контролировать – маловато.

При этом новые знакомые не смогут устоять перед вашим очарованием, что делает возможным получение весьма интересных предложений. Хорошо сложатся поездки, как запланированные, так и импровизированные. Берегите свое здоровье, недомогания не исключены.

Телец

Вы слишком часто поддаетесь мимолетным порывам и забываете о людях, которые вам дороги. Сегодня это может привести к печальным последствиям; случайное знакомство, легкомысленное увлечение не лучшим образом отразится на важных для вас отношениях, поводов для ссор с любимым человеком будет предостаточно, а вот сдержанности и способности себя контролировать – маловато.

При этом новые знакомые не смогут устоять перед вашим очарованием, что делает возможным получение весьма интересных предложений. Хорошо сложатся поездки, как запланированные, так и импровизированные. Берегите свое здоровье, недомогания не исключены.

Близнецы

Ваши профессиональные успехи велики, но желающих позавидовать будет больше, чем готовых искренне порадоваться за вас. Очень важна разборчивость в деловых и личных отношениях. Благодаря острой интуиции и умению понимать подлинные причины поведения окружающих вы сможете наладить отношения с людьми, которые в дальнейшем будут вам действительно полезны. Прекрасный день для решения финансовых вопросов, можно ожидать возвращения старого долга.

Вам пойдет на пользу активный отдых, массу удовольствия доставят разнообразные поездки. Кстати, вдали от дома можно сделать очень удачные покупки. А вот от посещения светских мероприятий, ночных клубов, ресторанов и прочих подобных заведений, лучше воздержаться.

Рак

Остаются в прошлом тревоги и проблемы, касающиеся работы, вы можете не опасаться неприятных неожиданностей. В любой конкурентной борьбе вы одержите верх благодаря своим незаурядным деловым качествам, знаниям и накопленному опыту. Не придется прибегать к коварным интригам, чтобы избавиться от недоброжелателей и заручиться поддержкой сильных мира сего. С новыми, необычными заданиями вы справляетесь легко, появляется возможность для карьерного роста.

Жизненный потенциал высок, в полной мере раскрываются ваши способности и возможности, настроение будет хорошим. Поступки близких людей порадуют вас, вы не будете страдать от недостатка внимания со стороны любимого человека или того, кто вам особенно симпатичен.

Лев

Возможны профессиональные проблемы, конфликты с коллегами, непредвиденные ситуации. Из-за возникших трудностей придется отказаться от реализации перспективных проектов, вернуться к делам, не вызывающим подлинного интереса. Можно рассчитывать на поддержку старых деловых партнеров, однако и они руководствуются, в первую очередь, собственными интересами, что породит немало разногласий.

В наиболее сложные моменты полезной будет поддержка близкого человека. Юных представителей знака посетит романтическое настроение, что способствует появлению новых увлечений и привязанностей.