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Грибник, говорите? Керсти Кальюлайд поздравила лучших предпринимателей Эстонии в шикарном костюме!

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ФОТО: Sander Ilvest

Вчера вечером в Эстонии уже в 17-й раз были названы лучшие предприятия года. Поздравить предпринимателей пришла и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд, внешний вид которой на днях в пух и прах раскритиковал популярный ведущий Ханнес Вырно, сравнив внешний вид президента с ориссаарским грибником, выглядела на награждении лучших предпринимателей стильно и изысканно.

Президент появилась на вечере в бордовом платье, подчеркивающем фигуру, черном укороченном пиджаке и туфлях на модном каблуке.

Фото / Sander Ilvest

Титул предприятия года получила компания Magnetic MRO AS, предлагающая услуги по ремонту и обслуживанию самолетов с основания предприятия в 2002 году.Титула молодого предпринимателя года в 2017 году удостоена Кристель Круустюк, учредитель и исполнительный директор фирмы Testlio, тестирующей программное обеспечение.

Фото / Sander Ilvest

Фото / Sander Ilvest

Фото / Sander Ilvest

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