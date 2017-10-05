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Керсти Кальюлайд: я доверяю Ану Саагим!

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Керсти Кальюлайд. | ФОТО: Eero Vabamägi

Керсти Кальюлайд сегодня выступила с речью в гимназии Юри, где помимо других важных тем, рассказала о стиле одежды и доверии вкусу Ану Саагим.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает мнение телеведущего Ханнеса Вырно, раскритиковавшего ее стиль одежды, авторитетным. Напомним, накануне телеведущий сравнил главу нашего государство с орисаарским грибником.

Президент не считает Вырно лидером общественного мнения в сфере одежды и внешнего вида, для нее большим примерном является Ану Саагим. «Я думаю, что она – авторитет, а не тот, как там его зовут… Ханнес Вырно! Я лично больше доверяю вкусу Ану Саагим, если речь идет о стиле одежды», - сказала Керсти Кальюлайд.

Скорее всего, Кальюлайд сказала так, потому что Саагим в свое время хвалила главу государства.

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