О каком сексе мечтают женщины

Австралийскими специалистами было проведено исследование, которое показало, что женщины не меньше мужчин мечтают принять участие в сексуальной оргии - и практически столь же часто осуществляют свои мечты, пишет Lady.tochka.net.

На самом деле, не вижу тут ничего удивительного: с чего вообще взяли, что сескусальные фантазии и эксперименты - прерогатива мужчин?

По мнению психолога Джеффа Баркера, женщины в сексуальном плане гораздо более раскрепощены, чем мужчины.

"Мужчины слишком много внимания уделяют таким второстепенным фактам, как величина полового члена, например. И это сильно блокирует мужскую сексуальность. Женщины тоже отягощены различными комплексами типа маленькой груди и целлюлита, но их выручает данная с рождения каждой женщине склонность к творчеству. Поэтому женщины гораздо чаще дают своему подсознанию большую свободу", - считает психолог.

Так о чем же мечтают сексуально свободные женщины?

Джефф Баркер утверждает, что на первом месте среди сексуальных фантазий женщин стоит групповой секс. Но что такое групповой секс с точки зрения австралийцев? Большая часть любителей группового секса в Австралии предпочитают группы по три человека. Если соберется больше, желательно, чтобы мужчин и женщин было поровну.

Кто является потенциальным участником группового секса? Реже всего - семейные пары. Чаще всего - одиночки, которые приходят на "сеанс" без пары и не имеют четко выраженной симпатии к кому-то из участников группового секса.

Как часто занимаются австралийцы групповым сексом?

40% опрошенных сказали, что попробовали групповой секс только однажды и больше никогда к этому опыту не возвращались. И только 10% признали, что групповой секс - неотъемлемая часть их сексуальной жизни. То есть эти люди занимаются групповым сексом не реже, чем раз в месяц, а некоторые - каждую неделю.

Что толкает людей к участию в групповом сексе?

Самая распространенная причина участия в групповом сексе - "просто интересно", вторая причина - желание разнообразить свою сексуальную жизнь.

На третьем месте - "беглецы" из рутины семейных сексуальных отношений. Четвертое и пятое место делят между собой алкогольное опьянение и близкий, наверное, всем женщинам мира мотив: "Ему, противному, назло!".

О каком еще сексе, кроме группового, мечтают австралийские женщины?

На втором-третьем месте после группового секса у австралийских женщин стоит секс с применением различных игрушек из секс-шопа, а также секс вне душных спален: секс на пляже, в водоемах, в укромных уголках ресторанов, на заднем сиденье такси - все это манит австралийских женщин с неудержимой силой, которую они не очень-то стремятся сдерживать.

Вся статистика, приведенная выше - это не только об австралийских женщинах. Ведь в какой бы стране и на каком континенте женщина ни жила, в какой бы семье не воспитывалась и с кем бы не дружила или спала - в подсознании девушек крутятся примерно одни и те же фантазии. Просто кто-то их воплощает в жизнь, а кто-то - нет.