Родители плакали на свадьбе Шурыгиной и оператора Первого канала

Сегодня, 5 октября, в Дворце бракосочетаний №4 состоялась регистрация брака 18-летней Дианы Шурыгиной и 29-летнего Андрея Шлягина. Влюбленные дали друг другу клятвы любви в присутствии родственников. На церемонии присутствовали родители молодоженов, которые не могли сдержать эмоций. Женщины пускали слезы радости от счастья, что Диана начинает новую жизнь, компетентно сообщает Starhit.

Для самого важного дня Шурыгина выбрала классическое белое платье – с пышной многослойной юбкой и шлейфом. При этом Диана предпочла отказаться от фаты. Зато дополнила образ небольшой тиарой и нежным букетом в бело-голубых тонах.

Отметим, что избранник 18-летней красотки предпочел надеть на свадьбу не классический черный смокинг, а синие брюки и жилет, под который был облачен в белоснежную рубашку.

A post shared by Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) on Oct 5, 2017 at 6:14am PDT

Многочисленные поклонники осыпали Шурыгину комплиментами, даже недоброжелатели признали, что звезда "Пусть говорят" выглядит великолепно. Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря нескольким выпускам скандально известной передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Важным фактором в достижении популярности стало скандальное поведение Дианы и ее миловидная внешность.

A post shared by Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) on Oct 5, 2017 at 5:24am PDT

Эта история сделала Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф. Интересно, что сама Диана только рада пристальному вниманию. "Отмечайте меня на общих фото, не стесняйтесь подходить на улице, я же вижу что снимаете изподтишка" – написала Диана Шурыгина в своем аккаунте в Instagram.