На «Битве экстрасенсов» разгорелся скандал

На съемках "Битвы экстрасенсов" юноша поверг в шок участников шоу. "Никита, что это у вас?" – спросил иллюзионист Сергей Сафронов. "Это ключи мертвых людей!" – ответил парень.

Оказалось, Никита, утверждающий, что общается с миром мертвых, провел детство в Благовещенске, а после этого перебрался в подмосковный город Северный, где окончил школу. Но 17-летний "маг" мечтал уехать в Москву и стать телезвездой, пишет Дни.ру.

Чтобы добиться своей цели, Турчин начал сниматься в сериалах и посещать съемки программ федеральных каналов. Никита даже успел поработать корреспондентом на ТВ.

Также выяснилось, что молодой человек до участия в мистическом проекте был YouTube-блогером. У него есть свой канал, где он выкладывал видеорецепты глинтвейна, но все ролики были удалены. Придя в шоу на ТНТ, он стал утверждать, что его умом овладели духи и сущности, и теперь он публикует фото, на которых запечатлен проводящим темные ритуалы. По его словам, он общается с миром мертвых, передает паблик SUPER. Когда стала известна биография юноши, многие засомневались в его паранормальных способностях.

A post shared by SUPER (@super.ru) on Oct 5, 2017 at 2:51am PDT

Напомним, в сентябре на ТНТ стартовал 17 сезон "Битвы экстрасенсов". Ранее Сергей Сафронов рассказал СМИ, что на него наложил проклятие маг-целитель Максим Никитин. Об этом провидец написал в соцсетях.

Иллюзионист узнал об этом от своих друзей. "На репетиции перед выступлением в Питере я и правда сильно поранился – в трюке должен был висеть на иглах, одна сломалась и впилась в живот, итог – хирург и пять швов. Влиянию высших сил, как утверждает Никитин, вряд ли место в этой истории. Проще всего сказать "это я ему сделал", когда что-то уже случилось", – цитирует Сафронова StarHit.