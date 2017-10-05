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Просто бомба! Смотри, как выглядела самая богатая женщина Эстонии восемь лет назад (ВИДЕО)

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ФОТО: Kanal 2

В рейтинге самых богатых людей Эстонии преобладают представители мужского пола, но в этом году в него попали 45 женщин, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Majandus.

Самой богатой женщиной Эстонии в этом году стала Мари Тооль (является собственницей предприятия Baltplast AS, имеет более 14 процентов акций фирмы Arco Vara AS, также является акционером предприятия Printtare OÜ  - прим.ред.), имущество которой Äripäev оценил в 49,5 млн евро.

Kanal2

Еще до того как встретить своего будущего супруга Тоомаса Тоола, Мари радовала глаз зрителей новостной программы канала «Kanal 2», где была ведущей прогноза погоды. Смотри видео!

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