Просто бомба! Смотри, как выглядела самая богатая женщина Эстонии восемь лет назад (ВИДЕО)
5 октября 2017 г., 16:25
В рейтинге самых богатых людей Эстонии преобладают представители мужского пола, но в этом году в него попали 45 женщин, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Majandus.
Самой богатой женщиной Эстонии в этом году стала Мари Тооль (является собственницей предприятия Baltplast AS, имеет более 14 процентов акций фирмы Arco Vara AS, также является акционером предприятия Printtare OÜ - прим.ред.), имущество которой Äripäev оценил в 49,5 млн евро.
Kanal2
Еще до того как встретить своего будущего супруга Тоомаса Тоола, Мари радовала глаз зрителей новостной программы канала «Kanal 2», где была ведущей прогноза погоды. Смотри видео!