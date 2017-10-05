Просто бомба! Смотри, как выглядела самая богатая женщина Эстонии восемь лет назад (ВИДЕО)

Самой богатой женщиной Эстонии в этом году стала Мари Тооль (является собственницей предприятия Baltplast AS, имеет более 14 процентов акций фирмы Arco Vara AS, также является акционером предприятия Printtare OÜ - прим.ред.), имущество которой Äripäev оценил в 49,5 млн евро.

Kanal2

Еще до того как встретить своего будущего супруга Тоомаса Тоола, Мари радовала глаз зрителей новостной программы канала «Kanal 2», где была ведущей прогноза погоды. Смотри видео!