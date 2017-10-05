Дочь звезды шоу «Голос» погибла под колесами джипа во время прогулки в парке

Участник американского шоу "Голос" Пауль Блэк гулял с сыном и годовалой дочкой, держа ее за руку, когда прямо на них скатился припаркованный "рендж ровер", передает Life. Машина наехала на певца и двух детей, в результате чего девочка погибла.

Сейчас полиция проводит расследование, и вполне возможно, что в отношении хозяина автомобиля будет возбуждено уголовное дело, сообщает Daily Mail.

После смерти дочки Пауль попросил судью, чтобы его жена не узнала подробностей этой страшной трагедии. И суд пошeл ему навстречу.

"Я видел всe до мельчайших деталей, но я хочу защитить свою жену от этого. Я не могу рассказать ей, как всe произошло, поэтому она до сих пор не знает. Ни один родитель не должен видеть, как умирает его маленькая девочка", - сказал Пауль Блэк.

Трагедия произошла в Южном Уэльсе. Автомобиль слетел с ручника, ударился о стену, которая рухнула прямо на семью, и продолжил движение. На руках у мужчины в тот момент находился семимесячный сын.