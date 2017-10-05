Голый на коне? Еще круче! Алексей Солтан приготовил новый эпатажный образ для эстонской публики

Помните, в прошлом году Алексей поделился в социальных сетях снимком, где он обнаженный сидит верхом на коне? Это фотография произвела настоящий фурор среди наших читателей. Долгое время мы игнорировали новые снимки, пожалуй, самого эпатажного в Эстонии парикмахера, стилиста и модели, но сегодня снова не выдержали!

На фото, которым стилист вчера поделился в Facebook, Солтан снова с конем, но теперь в сногсшибательной юбке и с новой прической.

Восхитительно! А вам как кажется?