Юлию Меньшову постигло разочарование

Она поставила жирную точку в истории своей программы "Наедине со всеми", пожелав завершить работу над проектом до того, как его рейтинги начнут падать. Шоу, выходящее на "Первом канале", завершило свое существование.

Однако накануне Меньшова испытала сильное чувство сожаления. 3 октября в Москве прошла церемония вручения телевизионной премии "Тэфи". Телеведущая рассчитывала на то, что члены жюри премии отметят старания и работу ее команды за четыре года существования программы и удостоят "Наедине со всеми" статуэткой Орфея. Юлия мечтала о том, как она выйдет на сцену, чтобы поблагодарить всех за работу над проектом.

"Программа "Наедине со всеми" была номинирована на ТЭФИ в четвертый раз, за четыре года своего существования. Но… и в четвертый раз, побыв в номинации, не получила золотую статуэтку. Я лично не расстроена, потому что довольно равнодушна к любым знакам отличия и премиям. Честно…" - уверяет поклонников ведущая.

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on Oct 3, 2017 at 2:26pm PDT

Однако на этот раз ей было жаль, что упущен последний шанс со сцены поблагодарить многочисленную команду программы.

"Но в этот раз сожалела о том, что поскольку проект уже закрыт, я могла бы со сцены поблагодарить всех, кто его делал все эти годы, и сказать огромное спасибо нашим героям, которые были интересны не только своими профессиональными победами, но главным образом — своей человеческой сутью и искренностью", - пояснила она, подчеркнув, что гордилась и продолжает гордится тем, что имела отношение к этой программе.