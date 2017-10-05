Видео: Шурыгина устроила провокацию в самый важный день

В Сети появились фотографии Дианы Шурыгиной, завершающей последние приготовления к свадьбе. На одном из снимков девушка, облаченная в легчайший белый пеньюар, кокетливо демонстрирует трусики и ножку в туфельке на высоком каблуке. При этом в руке Диана держит бокал с шампанским. По всей видимости, волнение дает о себе знать.

"У нас сборы полным ходом. Кто там не верил в мою свадьбу? Аааа! Неужели этот день настал!" – подписала публикацию Шурыгина. О том, что в бокале Дианы именно игристое, сообщается в коротком видео, которое также имеется в интернете.

Подружка невесты запечатлела подготовку к свадьбе. Диану и ее приятельниц причесывают и красят профессионалы. Отметим, что голос девушки, снимающей видео, звучал немного странно. Зрители пришли к выводу, что она попросту пьяна.

A post shared by Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) on Oct 5, 2017 at 2:22am PDT

"Блин голос девушки что коментирует похож на то что она уже готовая", "Что за голос... Аж по ушам режет...", – высказали свое удивление комментаторы.

A post shared by Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) on Oct 5, 2017 at 2:13am PDT

Впрочем, в основном, Диану все же поздравляют со свадьбой. "Поздравляю Диан, желаю вам счастливой жизни и детишек побольше", "Я рада, несмотря на всех, кто говорит гадости, она не расстраивается и живет своей жизнью", "Мои поздравления", "Поздравляю желаю счастья любви здоровье и детишек", "Счастья вам, ребята! Диана, ты очень красивая!" – пожелали поклонники.