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Видео: Шурыгина устроила провокацию в самый важный день

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Диана Шурыгина. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Сегодня, 5 октября, состоится свадьба Дианы Шурыгиной. Однако перед регистрацией девушка не смогла удержаться от провокации – 18-летняя красотка продемонстрировала ажурные трусики, пишет Дни.ру.

В Сети появились фотографии Дианы Шурыгиной, завершающей последние приготовления к свадьбе. На одном из снимков девушка, облаченная в легчайший белый пеньюар, кокетливо демонстрирует трусики и ножку в туфельке на высоком каблуке. При этом в руке Диана держит бокал с шампанским. По всей видимости, волнение дает о себе знать.

"У нас сборы полным ходом. Кто там не верил в мою свадьбу? Аааа! Неужели этот день настал!" – подписала публикацию Шурыгина. О том, что в бокале Дианы именно игристое, сообщается в коротком видео, которое также имеется в интернете.

Подружка невесты запечатлела подготовку к свадьбе. Диану и ее приятельниц причесывают и красят профессионалы. Отметим, что голос девушки, снимающей видео, звучал немного странно. Зрители пришли к выводу, что она попросту пьяна.

"Блин голос девушки что коментирует похож на то что она уже готовая", "Что за голос... Аж по ушам режет...", – высказали свое удивление комментаторы.

Впрочем, в основном, Диану все же поздравляют со свадьбой. "Поздравляю Диан, желаю вам счастливой жизни и детишек побольше", "Я рада, несмотря на всех, кто говорит гадости, она не расстраивается и живет своей жизнью", "Мои поздравления", "Поздравляю желаю счастья любви здоровье и детишек", "Счастья вам, ребята! Диана, ты очень красивая!" – пожелали поклонники.

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