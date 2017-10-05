Опубликовано письмо покончившей с собой подруги Джимма Керри

«Девушка обвинила известного голливудского актера в том, что он пристрастил ее к наркотикам, а также „наградил“ заболеваниями. Уайт отмечает, что „любила жизнь“ и была уверена в себе до встречи с актером. „Ты познакомил меня с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями“, — пишет Уайт, отметив, что Керри даже не побеспокоился о ней, когда „уничтожил все, что от нее осталось“», — передает РЕН ТВ содержание письма.

Джим Керри и Катриона Уайт. Фото:XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Напомним, в сентябре 2015 года Катриона Уайт свела счеты с жизнью в Лос-Анджелесе после очередного разрыва с актером. Керри и Уайт познакомились в 2012 году, некоторое время встречались, затем расстались, и она вышла замуж, однако в мае 2015 года пара снова стала встречаться.

Сам актер после ее смерти оказался в центре скандала — общественность обвинила его в бессердечности и фактически возложила на него моральную вину за гибель 28-летней девушки.

Джим Керри на похоронах возлюбленной. Фото: Scanpix/PA Images

Как сообщал «Ридус», вдовец Катрионы Уайт Марк Бертон подал в суд на голливудского актера, заявив, что именно он доставал для нее психотропные препараты, пользуясь своим богатством и славой. Бертон пояснил, что актер дал Катрионе таблетки за три дня до ее смерти, а затем пытался «замести следы».

Джим Керри все обвинения в свой адрес отверг. «Я не намерен мириться с попытками использовать ради наживы меня или женщину, которую я любил», — было сказано в заявлении актера для прессы по этому поводу.