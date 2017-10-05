Оставил без гроша, говорите? Вот что основатель Playboy завещал молодой вдове

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Неудивительно, что многие тут же задались вопросом: кому достанутся его деньги?

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Особенно острый вопрос – что получит теперь супруга покойного, которая была младше мужа на 60 лет?

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Оказывается, модели Кристал Хефнер, которая вышла замуж за «главного плейбоя планеты» в 2012 году, достанутся сущие «пустяки».

XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Еще в 2013 году супруги подписали брачный контракт, согласно которому после смерти Хефнера его вдова получает лишь обручальное кольцо и некоторые личные вещи, пишет «Комсомольская правда». ​

Впрочем, в скупости Хефнера обвинить нельзя. Во владении супруги останется его свадебный подарок – голливудский особняк площадью в 557 квадратных метров и стоимостью 5 миллионов долларов.

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​Большая часть состояния покойного перейдет его детям. Часть денег – киношколе Университета Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Супруга Хью Хефнера, сам основатель Playboy и его сын. Scanpix/Capital Pictures

Судьба знаменитого особняка Playboy также известна: его новым владельцем станет 33-летний Дарен Метропулос, сын миллиардера Дина Метропулоса. Он купил дом за 100 миллионов долларов год назад с условием, что Хью Хефнер остается там жить до конца своих дней и будет платить аренду.

Журнал Playboy будет выходить и дальше. Шесть лет назад Хефнер продал 70% его акций компании Rizvi Traverse. Сделка оказалась выгодной для покупателя: за эти годы капитализация журнала выросла со 185 миллионов долларов до 500 миллионов.