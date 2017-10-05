Знаменитый актер приговорен к тюрьме за хранение детской порнографии

После освобождения Саллинг будет обязан зарегистрироваться в полиции как преступник и будет находиться под наблюдением стражей порядка в течение 20 лет, пишет Сегодня. Марку запрещено приближаться к несовершеннолетним, если рядом с ними нет родителя или законного опекуна. После выхода из тюрьмы Саллинг будет должен обходить на расстоянии не менее 30 метров школьные дворы, парки, общественные бассейны, игровые площадки.

Судья обязал актера выплатить около 50 тысяч долларов каждому из пострадавших, если в суд поступят заявления. Также Саллинг обязан пройти курс лечения по программе для лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Актер был арестован в декабре 2015 года по подозрению в хранении запрещенных видео- и фотоматериалов в своем доме в Калифорнии. Позже правоохранители обнаружили более 50 тысяч фотографий и видеозаписей на ноутбуке Саллинга и еще 4000 на съемном накопителе.